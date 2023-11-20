На початку повномасштабної війни Київ розраховував на радянські ЗРК середньої дальності С-300 і "Бук-М1". Однак їх використання швидко стало проблемним, оскільки ракети здебільшого виробляються у Росії.

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Які системи ППО стоять на захисті Києва

Наразі ці радянські комплекси посилено системами малої дальності Gepard з Німеччини та Avenger Short-Range Air Defense зі США, які збивають безпілотники й крилаті ракети.

На середній дальності Україна використовує американські ракети MIM-23 Hawks й норвезьку NASAMS, а також німецьку систему IRIS-T SLM.

Дальню оборону забезпечує американська система Patriot PAC-3 і система Eurosam SAMP/T, яку поставили Франція та Італія.

Українські війська ППО показали, що здатні інтегрувати сучасні системи з радянськими, заявив голова Київської ОВА Сергій Попко.

Ми, як і раніше, очікуємо підтримки від союзників і партнерів. Нам потрібно більше протиповітряної оборони. Різнобічної. І не тільки для столиці, а й для кожного українського міста. Кожен зенітно-ракетний комплекс – на вагу золота,

– сказав Попко.

Після того як у травні Росія вперше випробувала Patriot, безуспішно атакувавши столицю "Кинджалами" й іншими повітряними засобами впродовж більш ніж 20 днів, кияни вперше відчули себе у відносній безпеці.

Українці почали переїжджати до Києва

За оцінками Міжнародної організації з міграції ООН, у вересні Київ і прилеглі до нього райони прийняли майже 600 тисяч внутрішньо переміщених осіб з інших регіонів України. В інших великих містах також спостерігається приплив внутрішніх біженців: у Дніпропетровській і Харківській областях їх налічується близько пів мільйона.

Олександр Житюк, місцевий рієлтор, розповів, що після того, як у Києві з'явився ЗРК Patior, люди з Дніпра й Запоріжжя стали активно переїжджати й шукати житло в Києві.

Українці з-за кордону також почали повертатися після травня цього року, коли росіяни обстрілювали нас практично щодня, доводячи ефективність ППО. Сьогодні люди вважають, що в Києві стало спокійніше,

– додав він.

Це своєю чергою призвело до стрибка цін на місцеву нерухомість після обвалу в перші місяці війни.

До початку повномасштабного вторгнення в українській столиці проживало близько 3,9 мільйона осіб. Однак до весни 2022 року 1,9 мільйона осіб покинули столицю, розповів Денис Суділковський, бренд- і бізнес-директор компанії ЛУН, онлайн-платформи з продажу нерухомості. Зараз більшість із них повернулися.

За даними ЛУН, до осені 2022 року ціни на оренду практично повернулися до рівня, що існував до вторгнення.

"Повернення людей сповільнилося, коли росіяни почали обстрілювати об'єкти енергетичної інфраструктури. Однак зима 2022 – 2023 років показала, що Київ здатний захистити своє небо сучасними західними системами ППО, і вже з весни 2023 року ми стали спостерігати подальше зростання попиту на довгострокову оренду житла в Києві", – сказав Суділковський.

Україна прагне посилити ППО

Якщо в Києві люди почуваються спокійніше, то жителі східних і південних регіонів України, як і раніше, страждають від щоденних обстрілів.

Росіяни завдають ударів по Одесі та її стратегічному порту, а також по Херсонській, Донецькій і Запорізькій областях.

Що більш захищеним буде українське небо, українські міста і села, тим більше можливостей буде у наших людей для економічної діяльності, для виробництва, зокрема і для оборонної промисловості,

– сказав Володимир Зеленський.

Президент України також заявив, що Київ хоче спільно з партнерами виробляти зброю й очікує, що союзники до кінця року направлять більше систем ППО, щоб відбити очікувані зимові атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.