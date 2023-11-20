В начале полномасштабной войны Киев рассчитывал на советские ЗРК средней дальности С-300 и "Бук-М1". Однако их использование быстро стало проблемным, поскольку ракеты в большинстве своем производятся в России.

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Какие системы ПВО стоят на защите Киева

Эти советские комплексы усилены системами малой дальности Gepard из Германии и Avenger Short-Range Air Defense из США, которые сбивают беспилотники и крылатые ракеты.

На средней дальности Украина использует американские ракеты MIM-23 Hawks и норвежскую NASAMS, а также немецкую систему IRIS-T SLM.

Дальнюю оборону обеспечивает американская система Patriot PAC-3 и система Eurosam SAMP/T, которую поставили Франция и Италия.

Украинские войска ПВО показали, что способны интегрировать современные системы с советскими, заявил глава Киевской ОВА Сергей Попко.

Мы по-прежнему ожидаем поддержки от союзников и партнеров. Нам нужно больше противовоздушной обороны. Разносторонней. И не только для столицы, но и для каждого украинского города. Каждый зенитно-ракетный комплекс – на вес золота,

– сказал Попко.

После того как в мае Россия впервые испытала Patriot, безуспешно атаковав столицу "Кинжалами" и другими воздушными средствами более 20 дней, киевляне впервые почувствовали себя в относительной безопасности.

Украинцы начали переезжать в Киев

По оценкам Международной организации по миграции ООН, в сентябре Киев и прилегающие к нему районы приняли около 600 тысяч внутренне перемещенных лиц из других регионов Украины. В других крупных городах также наблюдается приток внутренних беженцев: в Днепропетровской и Харьковской областях насчитывается около полумиллиона.

Александр Житюк, местный риелтор, рассказал, что после того, как в Киеве появился ЗРК Patior, люди из Днепра и Запорожья стали активно переезжать и искать жилье в Киеве.

Украинцы из-за границы также начали возвращаться после мая этого года, когда россияне обстреливали нас практически каждый день, доказывая эффективность ПВО. Сегодня люди считают, что в Киеве стало спокойнее,

– добавил он.

Это в свою очередь привело к скачку цен на местную недвижимость после обвала в первые месяцы войны.

До начала полномасштабного вторжения в украинскую столицу проживало около 3,9 миллиона человек. Однако к весне 2022 года 1,9 миллиона человек покинули столицу, рассказал Денис Судилковский, бренд- и бизнес-директор компании ЛУН, онлайн-платформы по продаже недвижимости. Сейчас большинство из них вернулось.

По данным ЛУН, к осени 2022 года цены на аренду практически вернулись к уровню, существовавшему до вторжения.

"Возвращение людей замедлилось, когда россияне начали обстреливать объекты энергетической инфраструктуры. Однако зима 2022 – 2023 годов показала, что Киев способен защитить свое небо современными западными системами ПВО, и уже с весны 2023 года мы стали наблюдать дальнейший рост спроса на долгосрочную аренду в Киеве", – сказал Судилковский.

Украина стремится усилить ПВО

Если в Киеве люди чувствуют себя более спокойно, то жители восточных и южных регионов Украины по-прежнему страдают от ежедневных обстрелов.

Россияне наносят удары по Одессе и ее стратегическому порту, а также по Херсонской, Донецкой и Запорожской областям.

Чем защищеннее будет украинское небо, украинские города и села, тем больше возможностей будет у наших людей для экономической деятельности, для производства, в том числе и для оборонной промышленности,

– сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины также заявил, что Киев хочет совместно с партнерами производить оружие и ожидает, что союзники до конца года направят больше систем ПВО, чтобы отразить ожидаемые зимние атаки России на энергетическую инфраструктуру.