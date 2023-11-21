Об этом 24 Каналу рассказал основатель ОО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что все упирается в количество существующих систем ПВО.
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Украина, к сожалению, пока не имеет возможности полностью перекрыть всю территорию. Но над этим усиленно трудятся.
Системы ПВО и ПРО преимущественно защищают города. Они не могут защищать какое-либо условное поле. Пока невозможно прикрыть всю территорию IRIS-T или теми же "Буками" или мобильными группами с пулеметами. Невероятное количество этого нужно,
– сказал Нарожный.
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Зачем россияне так часто запускают "Шахеды"
Оккупанты практически каждый день поднимают в воздух "Шахеды". Различается только количество дронов: бывало как 10 единиц за ночь, так и почти 40. Россияне постоянно делают новые маршруты, чтобы выискивать участки, где нет средств ПВО или мобильных огневых групп.
Зачем они так пускают? Чтобы исследовать, как работает наша ПВО; где находятся мобильные группы. Им важна информация, где дрон сбили. Они ищут в соцсетях фотографии сбитых дронов,
– сказал Нарожный.
Именно поэтому очень важно не фотографировать сбитые вражеские дроны. И никогда нельзя снимать на видео или делать фото работы украинского ПВО.
Атаки по Украине: коротко
- В течение ноября захватчики уже 11 раз атаковали Украину "Шахедами". Больше всего их зафиксировали 3 ноября. Тогда Россия запустила 40 единиц, из которых удалось сбить 24.
- В ночь на 21 ноября оккупанты снова запускали "Шахеды". Атака была как с Юга, так и с Севера.
- Издание Politico оценило системы ПВО в Киеве. В начале вторжения столица рассчитывала только на советские С-300 и "Бук-М1". Сейчас ситуация значительно лучше.