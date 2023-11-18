Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив 24 Каналу, що означають 800 російських ракет для України. За його словами, ситуація не настільки жахлива, як здається на перший погляд.

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"Це трохи менше, ніж та кількість, яка була залучена у 2022–2023 роках під час ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, починаючи з жовтня – закінчуючи лютим", – констатував Коваленко.

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Так, за минулі п'ять місяців ворог використав загалом понад 900 ракет.

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Важливий нюанс

Під час ударів по нашій енергетичній інфраструктурі ворог переважно використовував крилаті ракети авіаційного та морського базування.

А в росіян із цих 800 ракет до 350 Х-101/555 і "Калібр". Отже, загальна їхня кількість за можливостями використання втричі менша, ніж це було торік,

– пояснив Коваленко.

Інші ракети – це балістичні "Іскандер", Х-22/32, а також П-800 "Онікс". Ці ракети вони не використовують масово – ідеться лише про одиничні пуски.

Водночас натепер у російських атаках превалюють "Шахеди". На думку військово-політичного оглядача, дрони відіграватимуть головну роль під час ударів по нашій енергетичній інфраструктурі.

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