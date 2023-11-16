Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк, пише 24 Канал. Вона сказала, що ворог нині накопичує потенціал, аби здійснювати взимку енергетичний терор.

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Що готують окупанти

За попередніми даними української розвідки, армія Росії в загальній кількості має близько 800 ракет. Цю інформацію підтвердила і Наталія Гуменюк.

Ми спираємось на дані Головного управління розвідки. Знаємо, що на Кримському півострові у ворога розгорнуто потужний хаб військового ресурсу, зокрема, ракети типу "Калібр",

– сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що ракети типу "Онікс" також запускають з Кримського півострова. А також, речниця додала, що ракети повітряного базування розосереджені там, де будуть завантажуватися літаки.

Яка кількість ракет

Раніше, представник ГУР МО, генерал-майор Вадим Скібіцький розповідав, скільки ракет змогла виготовити Росія протягом жовтня 2023 року.

За його словами, у Росії в запасах є близько 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня. Радіус їхньої дії близько 350 кілометрів. Серед них:

165 "Калібрів";

160 ракет типу Х-101, Х-555 і Х-55;

290 ракет типу "Іскандер-М" та "Іскандер-К";

80 "Кинджалів";

150 ракет Х-22 / Х-32.

Ці дані є приблизними, адже ворог офіційно не повідомляє, що має на озброєнні.

Важливо! В розвідці наголосили, що цього року противнику буде важче досягти бажаного результату залишити українців у темряві, адже наша країна також готувалася до можливих ракетних атак.

Тактика російських обстрілів