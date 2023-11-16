06:12, 16 листопада

Близько опівночі російські військові завдали масованого ракетного удару по Харківщині. Відомо, що під атакою у ніч проти 16 листопада був Чугуївський район.

Ворог запустив ракети з Бєлгородщини по регіону. В області пролунали не менше 7 вибухів з інтервалами у кілька хвилин.

Начальник харківського військового гарнізону Сергій Мельник зазначив, що по області ворог бив ракетами С-300.

Станом на 00:40 інформації про поранених серед мирного населення не було. Наслідки влучання встановлюються.