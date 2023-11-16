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Дивіться також На Харківщини пролунали вибухи: росіяни випустили щонайменше 7 ракет по Чугуївському району

06:15, 16 листопада

Ворог запустив "Шахеди": вони прямують на Захід

Близько 4 ранку Повітряні сили повідомили про загрозу "Шахедів" з півдня.

Тривогу оголосили на Миколаївщині, Одещині та Кіровоградщини.

Спочатку 1 група ударних БпЛА рухалася до Миколаїва, 2 група ударних БпЛА прямувала у напрямку Вознесенська.

Далі безпілотники перебували в Одеській та Кіровоградській областей. Станом на 5:50 група ударних дронів заходила до Вінницької області.

06:12, 16 листопада

Вночі росіяни вдарили по Харківщині ракетами

Близько опівночі російські військові завдали масованого ракетного удару по Харківщині. Відомо, що під атакою у ніч проти 16 листопада був Чугуївський район.

Ворог запустив ракети з Бєлгородщини по регіону. В області пролунали не менше 7 вибухів з інтервалами у кілька хвилин.

Начальник харківського військового гарнізону Сергій Мельник зазначив, що по області ворог бив ракетами С-300.

Станом на 00:40 інформації про поранених серед мирного населення не було. Наслідки влучання встановлюються.