Яка ситуація на фронті та на міжнародній аренті – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також На Харківщини пролунали вибухи: росіяни випустили щонайменше 7 ракет по Чугуївському району
Ворог запустив "Шахеди": вони прямують на Захід
Близько 4 ранку Повітряні сили повідомили про загрозу "Шахедів" з півдня.
Тривогу оголосили на Миколаївщині, Одещині та Кіровоградщини.
Спочатку 1 група ударних БпЛА рухалася до Миколаїва, 2 група ударних БпЛА прямувала у напрямку Вознесенська.
Далі безпілотники перебували в Одеській та Кіровоградській областей. Станом на 5:50 група ударних дронів заходила до Вінницької області.
Вночі росіяни вдарили по Харківщині ракетами
Близько опівночі російські військові завдали масованого ракетного удару по Харківщині. Відомо, що під атакою у ніч проти 16 листопада був Чугуївський район.
Ворог запустив ракети з Бєлгородщини по регіону. В області пролунали не менше 7 вибухів з інтервалами у кілька хвилин.
Начальник харківського військового гарнізону Сергій Мельник зазначив, що по області ворог бив ракетами С-300.
Станом на 00:40 інформації про поранених серед мирного населення не було. Наслідки влучання встановлюються.