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"Шахеды" уже на Западе
По состоянию на 6.40 группа ударных БПЛА двигалась в направлении Черновицкой и Хмельницкой областей.
Для Одесской, Николаевской и Кировоградской дали отбой.
Враг запустил "Шахеды": они направляются на Запад
Около 4 утра Воздушные силы сообщили об угрозе "Шахедов" с юга.
Тревогу объявили в Николаевской, Одесской и Кировоградской областях.
Сначала 1 группа ударных БпЛА двигалась в Николаев, 2 группа ударных БпЛА направлялась в направлении Вознесенска.
Дальше беспилотники находились в Одесской и Кировоградской областях. По состоянию на 5:50 группа ударных дронов входила в Винницкую область.
Ночью россияне ударили по Харьковщине ракетами
Около полуночи российские военные нанесли массированный ракетный удар по Харьковщине. Известно, что под атакой в ночь на 16 ноября был Чугуевский район.
Враг запустил ракеты из Белгородщины по региону. В области прогремели не менее 7 взрывов с интервалами в несколько минут.
Начальник харьковского военного гарнизона Сергей Мельник отметил, что по области враг избивал ракетами С-300.
По состоянию на 00:40, информации о раненых среди мирного населения не было. Последствия попадания устанавливаются.