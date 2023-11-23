Поліцейські довго не могли евакуювати тіло загиблого, адже місце, де той вирішив збирати гриби, було всіяне вибухонебезпечними "пастками".

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Збирав гриби у замінованій лісосмузі

Трагедія сталася у селі Нестерянки, розташованого у "сірій зоні". Там 52-річний місцевий житель, нехтуючи правилами мінної безпеки, вирушив по гриби до лісосмуги. У траві він знайшов уламок снаряда РСЗВ і вирішив вкинути його до торбини з грибами. Снаряд вибухнув, спричинивши чоловікові тяжких поранень. Поряд із грибником був його товариш. Він повідомив про інцидент поліції. Втім, коли правоохоронці прибули на місце інциденту, було запізно – чоловік помер.

Поліцейські не одразу змогли забрати тіло місцевого жителя. Вони спочатку викликали вибухотехніків. І лише після того, як ті очистили територію від вибухових предметів, змогли евакуювати тіло загиблого.

Трагедія на Запоріжжі / Фото Нацполіція

Зверніть увагу! Поліція Запоріжжя закликає громадян утриматися від прогулянок лісами, полями, дорогами та іншими місцями, де велися або ведуться активні бойові дії.

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