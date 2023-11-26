Сергей Наев отметил успехи украинских бойцов. Они мужественно защищают гражданское население и объекты критической инфраструктуры во время террористических атак России, которые происходят почти каждый день.
Вашему вниманию Как украинские бойцы сбивают "Шахеды": в ВСУ показали мощную работу защитников неба
"Эти украинские защитники сбили четыре ударных беспилотных летательных аппарата типа Shahed", – отметил Наев.
Как оснащены мобильные огневые группы
Защитники неба из мобильных огневых групп вооружены крупнокалиберными пулеметами, а также имеют вспомогательные средства для целеуказания.
Каждая группа имеет прожекторы для выполнения заданий ночью, лазерные целеуказатели и планшеты, на которых передается информация о направлении движения беспилотников,
– перечислил Наев.
К тому же, в ближайшее время мобильным огневым группам передадут переносные зенитно-ракетные комплексы иностранного производства.
Украинская ПВО: последние новости
- Секретарь СНБО анонсировал усиление противовоздушной обороны новыми западными системами. Ими будут прежде всего защищать объекты критической инфраструктуры.
- Ночью 26 ноября российские оккупанты снова запустили дроны по Украине. Из девяти вражеских "Шахедов" Силы обороны Украины уничтожили восемь.
- Кроме того, защитники неба хорошо поработали во время одной из самых массированных атак – ночью 25 ноября. Тогда наши бойцы уничтожили 74 дрона из 75.