Сергей Наев отметил успехи украинских бойцов. Они мужественно защищают гражданское население и объекты критической инфраструктуры во время террористических атак России, которые происходят почти каждый день.

Вашему вниманию Как украинские бойцы сбивают "Шахеды": в ВСУ показали мощную работу защитников неба

"Эти украинские защитники сбили четыре ударных беспилотных летательных аппарата типа Shahed", – отметил Наев.

Обратите внимание! Британские издания Reuters и The Sun показали работу украинской ПВО в ночь на 25 ноября. Однако в Воздушных силах считают, что на опубликованных кадрах "нет ничего такого". В то же время военно-политическое руководство Украины запрещает снимать работу ПВО, потому что это помогает врагу.

Как оснащены мобильные огневые группы

Защитники неба из мобильных огневых групп вооружены крупнокалиберными пулеметами, а также имеют вспомогательные средства для целеуказания.

Каждая группа имеет прожекторы для выполнения заданий ночью, лазерные целеуказатели и планшеты, на которых передается информация о направлении движения беспилотников,

– перечислил Наев.

К тому же, в ближайшее время мобильным огневым группам передадут переносные зенитно-ракетные комплексы иностранного производства.

Обратите внимание! Противовоздушная оборона в Северной операционной зоне имеет несколько эшелонов. Кроме мобильных огневых групп, привлечены подразделения Воздушных сил ВСУ с более мощным оружием.

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