У Сумській ОВА повідомили, що зранку 27 січня ворожа розвідувально-диверсійна група жорстко і цинічно розстріляла брата та сестру з Хотінської громади.

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На Сумщині ворожа ДРГ вбила двох людей

Брат з сестрою, яких вбили окупанти, проживали у селі Андріївка Сумського району – це у 5-кілометровій прикордонній зоні. Окупанти жорстоко розстріляли їх.

В ОВА не надали подробиць трагедії, однак висловили співчуття рідним та близьким загиблих.

Принагідно військова адміністрація закликала людей евакуюватися з 5-кілометрвої прикордонної зони Сумської області.

Вкотре звертаюсь до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. російські терористи продовжують вбивати мирне населення. Евакуювавшись з небезпечних територій ви збережете своє життя,

– сказав начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

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