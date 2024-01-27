У Сумській ОВА повідомили, що зранку 27 січня ворожа розвідувально-диверсійна група жорстко і цинічно розстріляла брата та сестру з Хотінської громади.
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На Сумщині ворожа ДРГ вбила двох людей
Брат з сестрою, яких вбили окупанти, проживали у селі Андріївка Сумського району – це у 5-кілометровій прикордонній зоні. Окупанти жорстоко розстріляли їх.
В ОВА не надали подробиць трагедії, однак висловили співчуття рідним та близьким загиблих.
Принагідно військова адміністрація закликала людей евакуюватися з 5-кілометрвої прикордонної зони Сумської області.
Вкотре звертаюсь до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. російські терористи продовжують вбивати мирне населення. Евакуювавшись з небезпечних територій ви збережете своє життя,
– сказав начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.
Російські ДРГ тероризують жителів Сумщини та Чернігівщини
- Зазначимо, що ворог активно застосовує диверсійно-розвідувальні групи на Півночі країни. Найбільше провокацій трапляється саме на територіях Чернігівської та Сумської областей.
- 10 січня російська ДРГ розстріляла цивільний автомобіль у півкілометровій зоні в Чернігівській області. Окупанти били 63-річного чоловіка між селами Грем'ячка та Леонівка, який повертався додому після того, як відвіз свою дитину на автобус до Семенівки.
- У ДПСУ наголошують, що на ділянці українсько-білоруського кордону ситуація спокійна – активності роботи ворожих ДРГ немає. Однак така небезпека існує, тож цю ділянку кордону продовжують укріплювати.
- В Об'єднаних силах ЗСУ створили контрдиверсійні резерви. За потреби вони впродовж лічених хвилин повинні прибути в район виявлення противника.