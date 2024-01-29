Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА. В'ячеслав Чаус розповів про ворожі обстріли.

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На щастя, люди не постраждали

Сьогодні росіяни обстріляли цивільне авто у Грем'ячі. На щастя, ніхто не постраждав. Росія – терорист! Терористів треба знищувати!

– підкреслив Чаус.

У МВС розповіли, що окупаційна армія атакувала прикордонну Новгород-Сіверську громаду. Унаслідок атаки уламками посікло автомобіль. На щастя, люди не постраждали.

Водій і троє пасажирів їхали до лікарні. Згодом, вони почули сильний вибух і побачили спалах. Імовірно, ворожий дрон скинув вибуховий предмет,

– зазначили в міністерстві.

Додали, що поліція задокументувала наслідки російської атаки.

Росіяни обстріляли цивільне авто / Фото поліції

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