6 грудня ворог поцілив по автівці старости одного із сіл Новгород-Сіверської громади. Про наслідки чергового воєнного злочину окупантів, розповіли у Чернігівській ОВА.
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Дроном по авто
Місцева влада показала фото вщент згорілого автомобіля. Втім, на щастя, серед людей постраждалих немає.
Російські військові обстріляли Чернігівщину / Фото ОВА
В ОВА уточнили, що цього дня староста з колегами допомагав у відновленні електромережі, яку раніше пошкодили обстріли.
Ворог запустив по Україні майже 50 дронів
- У ніч проти 6 грудня росіяни як зазвичай влаштували атаку дронами-камікадзе. Ворог випустив аж 48 ударних безпілотників, 41 з них силам ППО вдалося збити.
- Тривога лунала у різних регіонах країни: в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Хмельницькій, Запорізькій та Луганській областях.
- Зокрема, на Житомирщині українські військові збили один дрон-камікадзе, над Миколаївською областю збили 7 "Шахедів" та один розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР".
- Відомо, що в Очакові внаслідок падіння уламків одного зі збитих "Шахедів" виникла пожежа в складській будівлі на території бази відпочинку. Минулося без постраждалих.
- У Черкаській області і Кіровоградській області теж знищили по "Шахеду" противника. Люди не постраждали, однак є незначні пошкодження кількох будівель.
- На Хмельниччині, де розташований Старокостянтинів, лунали вибухи. Там вела роботу ППО.