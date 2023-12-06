6 грудня ворог поцілив по автівці старости одного із сіл Новгород-Сіверської громади. Про наслідки чергового воєнного злочину окупантів, розповіли у Чернігівській ОВА.

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Дроном по авто

Місцева влада показала фото вщент згорілого автомобіля. Втім, на щастя, серед людей постраждалих немає.

Російські військові обстріляли Чернігівщину / Фото ОВА

В ОВА уточнили, що цього дня староста з колегами допомагав у відновленні електромережі, яку раніше пошкодили обстріли.

Ворог запустив по Україні майже 50 дронів