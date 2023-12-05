Про це 24 Каналу заявив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що торішню атаку на українську енергоінфраструктуру Росія програла. Він додав, що ця атака стала стимулом для того, аби Захід збільшив допомогу Україні. Зазначимо, що вперше масовано окупанти вдарили по об'єктах енергетики 10 жовтня 2022 року.

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"Зокрема, ППО. Тобто багато речей, які Захід не передавав або передав би із запізненням, передав саме через цю атаку. Імідж Росії дуже постраждав", – наголосив Шарп.

Нині, у часи, коли подейкують про те, що Україні, можливо, не варто допомагати або варто зменшити допомогу, російська масштабна атака з метою вимкнути світло може стати стимулом. Мовляв, навіть ті, хто проти допомоги або обережний щодо цього, вимушені будуть допомогти.

Удар у відповідь

Окрім того, Україна має певні можливості завдати по Росії симетричного удару. Зокрема, БпЛА. До слова, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв про те, що, якщо окупанти й надалі битимуть по українських енергооб'єктах, то вони отримають дуже потужну відповідь.

Військовий оглядач з Ізраїлю додав, що водночас Україна може бити тимчасово окупованому Криму далекобійними ракетами.

Ймовірно, вони (росіяни – 24 Канал) ще потворять свою спробу. Є доводи, які проти такої спроби,

– припускає Давид Шарп.

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Чому ворог запускає дрони-камікадзе

Водночас ледь не щоночі окупанти запускають по Україні кілька десятків "Шахедів". Такі дрони завдають матеріальної шкоди українській державі там, де їх не вдається збити. А також змушують Україну витрачати серйозні ресурси, аби їх перехопити. Зокрема, ракети ППО – західного та радянського виробництва.

Дрони-камікадзе збивають, зокрема, і мобільні вогневі групи. А якби не було б загроз ударних БпЛА, то ці сили могли б застосувати в інших сферах.

"Відволікання ресурсів – важлива річ на війні. Розтрата боєприпасів та матеріальна шкода – одна зі складових російської стратегії", – наголосив військовий оглядач з Ізраїлю.

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