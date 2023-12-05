Об этом 24 Каналу заявил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что прошлогоднюю атаку на украинскую энергоинфраструктуру Россия проиграла. Он добавил, что эта атака стала стимулом для того, чтобы Запад увеличил помощь Украине. Отметим, что впервые массировано оккупанты ударили по объектам энергетики 10 октября 2022 года.

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"В частности, ПВО. То есть многие вещи, которые Запад не передавал или передал бы с опозданием, передал именно из-за этой атаки. Имидж России очень пострадал", – подчеркнул Шарп.

Ныне, во времена, когда говорят о том, что Украине, возможно, не стоит помогать или стоит уменьшить помощь, российская масштабная атака с целью выключить свет может стать стимулом. Мол, даже те, кто против помощи или осторожен по этому поводу, вынуждены будут помочь.

Ответный удар

Кроме того, у Украины есть определенные возможности нанести по России симметричный удар. В частности, БПЛА. К слову, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о том, что, если оккупанты и дальше будут бить по украинским энергообъектам, то они получат очень мощный ответ.

Военный обозреватель из Израиля добавил, что в то же время Украина может бить временно оккупированному Крыму дальнобойными ракетами.

Вероятно, они (россияне – 24 Канал) еще повторят свою попытку. Есть доводы, которые против такой попытки,

– предполагает Давид Шарп.

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Почему враг запускает дроны-камикадзе

В то же время чуть ли не каждую ночь оккупанты запускают по Украине несколько десятков "Шахедов". Такие дроны наносят материальный ущерб украинскому государству там, где их не удается сбить. А также заставляют Украину тратить серьезные ресурсы, чтобы их перехватить. В частности, ракеты ПВО – западного и советского производства.

Дроны-камикадзе сбивают, в частности, и мобильные огневые группы. А если бы не было угроз ударных БПЛА, то эти силы могли бы применить в других сферах.

"Отвлечения ресурсов – важная вещь на войне. Растрата боеприпасов и материальный ущерб – одна из составляющих российской стратегии", – подчеркнул военный обозреватель из Израиля.

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