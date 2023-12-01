Представитель прессслужбы ГУР Минобороны Украины рассказал, что для украинцев зима в этом году будет такой же тяжелой, как и в прошлом.
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Какие прогнозы в ГУР
Спикер отметил, что еще недавно основными целями противника были портовая и зерновая инфраструктуры, а также энергетический сектор.
В то же время оккупанты совершают большое количество террористических атак на территорию Украины. Каждый день россияне наносят многочисленные ракетные удары.
По словам Андрея Юсова, под ударом больше всего находятся гражданская инфраструктура и экономический потенциал.
Он также объяснил, что в настоящее время Украине нужно больше средств противовоздушной обороны. Сейчас работа с западными партнерами по этому вопросу продолжается.
Что в ГУР посоветовали украинцам
Расслабляться точно не следует. То есть повербанки нужно достать и протереть, а генераторы – зарядить. Все подготовить,
– заявил спикер.
Представитель прессслужбы ГУР также отметил, что подготовка к нынешней зиме продолжается.
Как Украина усиливает ПВО
- В Украине происходит значительное увеличение производства беспилотников. Появляется все больше украинских производителей, которые создают БПЛА дальностью тысячу километров.
- Украина договорилась с западными партнерами о предоставлении мощной ПВО для южных регионов. Речь идет о таких системах противовоздушной обороны как Patriot, NASAMS, IRIS-T.
- В Украине планируют увеличить производство ракет, боеприпасы и военную технику. В то же время, в утвержденном бюджете на 2024 год предусмотрено примерно 175 миллиардов гривен на закупку вооружения.