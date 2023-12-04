У нещодавньому зверненні глава держави Володимир Зеленський закликав не ігнорувати тривогу. Уже 4 грудня речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що провокації справді можливі, – інформує 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Коли Росія може обстріляти Україну

Спікеру поставили запитання стосовно того, чи буде обстріл 6 грудня – у День Збройних Сил. На це він відповів, що не можна спрогнозувати точно: обстріл може бути в будь-який день, у який це вирішать зробити російські загарбники.

У День Збройних Сил можливі провокації. Вони неодноразово прив'язувались до дат, але я б не став констатувати. Ворог може це зробити в ці дні. Ми будемо готуватися до удару 6 грудня, а він вдарить 5 або 7,

– сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил згадав, що Росія має певний запас ракет, але не такий великий як минулого року. За його словами, окупанти мають зараз близько 900 високоточних далекобійних ракет – балістичних і крилатих.

Зверніть увагу! Ігнат повідомив, нараз динаміка атак на Україну така: щоночі ворог випускає до 20 одиниць дронів-камікадзе типу "Шахед" і одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Можливі атаки на енергетику: важливе