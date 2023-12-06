Вночі ворог атакував Україну 48 "Шахедами". Сили ППО працювали в різних регіонах країни.

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У яких регіонах працювала ППО

Житомирська область

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко сказав, що вночі під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили над територією області дрон-камікадзе.



За його словами, внаслідок падіння уламків руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

Миколаївська область

Натомість над Миколаївською областю силами та засобами протиповітряної оборони захисникам вдалося збити 7 "Шахедів" та один розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР". Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

В Очакові внаслідок падіння уламків одного зі збитих "Шахедів" виникла пожежа в складській будівлі на території бази відпочинку, яку було оперативно ліквідовано. Минулося без постраждалих.

Натомість у Снігурівці уламки впали біля будівлі станції технічного обслуговування та будівлі шиномонтажної станції. На місцях почалася пожежа, однак її вже ліквідували. Також пошкоджено приватне домоволодіння. Постраждалих, на щастя, немає.

Черкаська область

У Черкаській області на Золотоніщині захисники неба теж збили "Шахед" противника. Люди не постраждали, однак є незначні пошкодження кількох будівель. Про це розповів начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів,

До слова, у Хмельницькому районі, де розташований Старокостянтинів, теж лунали вибухи. Найімовірніше, там теж працювала ППО.

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