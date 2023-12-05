Людей просять негайно пройти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.
Зверніть увагу Вибухи лунали від Сходу та Заходу: усе, що відомо про нічну атаку "Шахедами" та ракетами С-300
Окрім того, нагадують, що довіряти варто лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну й атакує Україну не лише дронами, але й фейками.
Що відомо про загрозу
21:10 в Одесі пролунав вибух.
21:00 У мережі повідомляють про роботу ППО. Водночас офіційних підтверджень або спростувань цієї інформації не було.
20:45 "Шахеди" рухаються з Херсонської області у напрямку Миколаївської області.
20:36 Захисники українського неба наголосили, що "Шахеди" рухаються з Чорного моря на Одещину.
20:34 Повітряні сили попередили про загрозу для Одеської області. Наголошують, що є загроза застосування ударних БпЛА.