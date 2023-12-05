Людей просят немедленно пройти в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
Обратите внимание Взрывы раздавались с Востока и Запада: все, что известно об атаке "Шахедами" и ракетами С-300
Кроме того, напоминают, что доверять стоит только информация из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует Украину не только дронами, но и фейками.
Что известно об угрозе
21:30 Воздушные силы предупредили о движении ударных БпЛА из Николаева в направлении Кировоградской области.
21:22 Воздушные силы предупредили о новой группе "Шахедов". Она двигается в сторону Коблево.
21:10 в Одессе раздался взрыв.
21:00 В сети сообщают о работе ПВО. В то же время, официальных подтверждений или опровержений этой информации не было.
20:45 "Шахеды" двигаются из Херсонской области в направлении Николаевской области.
20:36 Защитники украинского неба подчеркнули, что "Шахеды" двигаются с Черного моря в Одесскую область.
20:34 Воздушные силы предупредили об угрозе для Одесской области. Отмечают, что существует угроза применения ударных БпЛА.