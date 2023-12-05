Росія вночі проти 5 грудня атакувала Україну ракетами С-300 та майже двома десятками "Шахедів". Усе, що відомо про цей удар – у тексті 24 Каналу.

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Росія атакувала з двох напрямків

Тривоги почали ширитись країною пізно ввечері 4 грудня, проте тривали аж до 5 ранку 5 грудня. Вибухи лунали у декількох регіонах. Повітряні цілі збивали по всій території України.

Цієї ночі ворог знову спрямував ударні дрони на Хмельниччину, а саме на Старокостянтинів. Місто перебуває під постійним прицілом росіян через аеродром, який там розташований. Зранку у Хмельницькій ОВА підтвердили роботу ППО, тому вночі жителі області могли чути вибухи. На щастя, жертв та руйнувань немає.

Також вибухи чули на Вінниччині, проте офіційного підтвердження немає.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону розповів, що ударні дрони цього разу рухалися з Півночі. Водночас летіли вони аж до західних кордонів нашої держави. Він наголосив, що дрони-камікадзе запустили з двох напрямків: з Курська та Приморсько-Ахтарська.

Ті, що з Курська, атакували Харківщину. Частину БпЛА було знищено, але частину ні. Ті, що з Приморсько-Ахтарська, полетіли далі Україною,

– розповів він.

Для того, аби збивати повітряні цілі, залучили винищувальну авіацію, а також мобільні вогневі групи та зенітно-ракетні підрозділи.

Під ударом опинилась Харківщина

Там постраждали будинки й об'єкти цивільної інфраструктури. Водночас в області також є постраждалі. Окупанти поцілили по селищу міського типу Борова, що в Ізюмському районі. Внаслідок атаки пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки.

Після цього ворог завдав удару по Чугуєву. Там в результаті влучання двох безпілотників постраждали три будинки, вибито вікна, пошкоджені дахи. Крім цього, вибухової травми зазнав 41-річний цивільний чоловік. Медики надали йому всю необхідну допомогу на місці.

Прокурори вже розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Херсонщина та Донеччина теж постраждали

Окупанти обстріляли ракетами С-300 цивільні об'єкти Херсонської та Донецької областей. Про атаку повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, є певні руйнування, але він сказав, що про інші деталі мають повідомити очільники військових адміністрацій відповідних областей.

На Львівщині дрони атакували об'єкт інфраструктури

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький написав, що російські окупанти орієнтовно о 4 годині ранку 5 грудня атакували об'єкт інфраструктури у Львівській області трьома безпілотниками. Він також повідомив про незначні руйнування.

Втім, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Скільки повітряних цілей збили

Вночі проти 5 грудня Росія запустила 17 "Шахедів" та 6 ракет, проте частину з них збили сили протиповітряної оборони.

В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України, – повідомили в Повітряних силах. На Півдні підрозділи ППО знищили 4 безпілотних літальних апарати типу "Шахед". Зокрема, 2 на Миколаївщині, по 1 на Херсонщині та Вінниччині.

Жодних влучань не допустили.

Ще один ударний дрон збили на Заході.