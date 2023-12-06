У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки дронів змогли знищити наші військові. Своєю чергою окупанти знову атакували Хмельницьку, а також центральні, південні та східні області України.
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Що відомо про дрони над Україною
Українські військові розповіли, що окупанти в ніч проти 6 грудня вчергове атакували Україну 48 безпілотниками типу Shahed-136/131. Їх окупанти запускали з двох напрямків:
- мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму;
- Курської області Росії.
В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БпЛА противника,
– запевнили бійці.
За їхніми даними, ворожі дрони збивала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським бійцям за повітряного простору і вкотре відзначив бойову роботу підрозділів мобільних вогневих груп Сил оборони України. Адже саме вони знищили більшість ворожих цілей.
Нічна атака ворога по Україні
- Повітряні тривоги в Україні почали лунати орієнтовно о 20:34 5 грудня. Зокрема, була загроза атаки "Шахедами" в Одеській області. Згодом повідомили про небезпеку для Херсонської та Миколаївської.
- Орієнтовно о 21:10 вибухи лунали в Одесі. Через декілька хвилин повітряну тривогу оголосили на Дніпропетровщині, Харківщині. Далі "червоними" стали Вінницька, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Хмельницька, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Харківська області.
- Орієнтовно о 1:07 в Хмельницькому районі, де розташований Старокостянтинів, лунали вибухи. В ОВА розповіли про роботу ППО.
- Тільки орієнтовно перед 3 годиною ночі проти 6 грудня в Україні пролунали відбої.
- Вранці 6 грудня писали про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Була загроза, що Росія застосує авіаційне озброєння.