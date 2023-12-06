У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки дронів змогли знищити наші військові. Своєю чергою окупанти знову атакували Хмельницьку, а також центральні, південні та східні області України.

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Що відомо про дрони над Україною

Українські військові розповіли, що окупанти в ніч проти 6 грудня вчергове атакували Україну 48 безпілотниками типу Shahed-136/131. Їх окупанти запускали з двох напрямків:

мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму;

Курської області Росії.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БпЛА противника,

– запевнили бійці.

За їхніми даними, ворожі дрони збивала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським бійцям за повітряного простору і вкотре відзначив бойову роботу підрозділів мобільних вогневих груп Сил оборони України. Адже саме вони знищили більшість ворожих цілей.

Нічна атака ворога по Україні