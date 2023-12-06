Ночью враг атаковал Украину 48 "Шахедами Силы ПВО работали в разных регионах страны.
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В каких регионах работала ПВО
- Житомирская область
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сказал, что ночью во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили над территорией области дрон-камикадзе
По его словам, в результате падения обломков разрушений и пострадавших не зафиксировано.
- Николаевская область
А над Николаевской областью силами и средствами противовоздушной обороны защитникам удалось сбить 7 "Шахедов" и один разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР". Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.
В Очакове в результате падения обломков одного из сбитых "Шахедов" возник пожар в складском здании на территории базы отдыха, которая была оперативно ликвидирована. Прошло без пострадавших.
В Снегиревке обломки упали возле здания станции технического обслуживания и здания шиномонтажной станции. На местах начался пожар, однако его уже ликвидировали. Также повреждено частное домовладение. Пострадавших, к счастью, нет.
- Черкасская область
В Черкасской области на Золотонищине защитники неба тоже сбили "Шахед" противника. Люди не пострадали, однако есть незначительные повреждения нескольких построек. Об этом рассказал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец,
К слову, в Хмельницком районе, где расположен Староконстантинов, тоже раздавались взрывы. Скорее всего, там тоже работала ПВО.
Главное об атаке 6 декабря
- Напомним, что воздушная тревога была объявлена в Одесской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Хмельницкой, Запорожской и Луганской областях.
- По данным Командования Воздушных Сил ВСУ, украинское ПВО за ночь "минусло" 41 вражеский БпЛА из 48.