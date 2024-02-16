Эти сервисы помогут позаботиться о безопасности в Интернете – особенно, если вы находитесь в угрожающих условиях, как, например, оккупация. 24 Канал начинает проект "Инфо-Мост", который поможет вам обезопасить себя и родных в оккупации. Как узнавать объективную информацию и не стать жертвой злоумышленников. Как самостоятельно разобраться между ложью и правдой, угрожающим и безопасным – рассказываем дальше.

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Что такое VPN

Справка. VPN – "Virtual Private Network", то есть виртуальная частная сеть. Сервис VPN создает безопасное соединение, дает дополнительный уровень конфиденциальности и анонимности.

Теперь простыми словами: вы подключаетесь к VPN-серверу, который выступает своеобразным посредником между вами и всеми угрозами, появляющихся в Интернете. VPN защищает всю информацию, которую вы используете – передаете или получаете во время сеанса. Никто не сможет отследить ни место, в котором вы находитесь, ни историю просмотров, ни время и цель вашей активности.

Как это выглядит на практике

Вот вы идете из пункта А в пункт Б и все видят, что вы идете по дороге, как вы одеты, как выглядите и так далее. VPN – это если бы вот всю эту дорогу накрыли непрозрачным куполом, пленкой черной. То есть видно, что кто-то по ней идет, но кто и куда – непонятно,

– объяснил эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

Например, вы зашли в кафе и скролите ленту в интернете. Публичный провайдер может получить доступ к вашей информации: что именно вы просматриваете, сколько времени проводите на сайте и тому подобное. Включили VPN – и все эти данные становятся недоступными для чужого глаза, которое может принадлежать поставщику услуг Интернета, власти, хакерам или корпорациям.

Важно! Жители временно оккупированных территорий благодаря виртуальной частной сети могут получить доступ к информации, которой иногда не хватает в ограниченном и контролируемом информационном поле и повысить безопасность во время общения с родными.

Почему стоит установить VPN

Стоит начать с предпосылок – в России существует орган, который следит за коммуникациями. Он буквально контролирует инфопространство и действия пользователей в Интернете.

В таких условиях – неудивительно, что большое количество россиян пользуется VPN-сервисами. Во-первых, это позволяет защитить свои данные от слежки. Во-вторых, помогает узнать, что же на самом деле происходит в мире: ведь украинские медиа и часть западного контента в России заблокированы.

Обратите внимание! Российские спецслужбы иногда распространяют фейки: якобы могут отследить, что пользователь просматривает с использованием VPN. Это неправда. Сервер виртуальной частной сети надежно шифрует данные, которые вы отправляете и получаете.

При использовании VPN ваш веб-трафик и IP-адрес уже нельзя отследить. Однако это касается только надежных VPN-провайдеров, VPN низкого качества такой защиты не дает. Но даже здесь есть один нюанс:

"Не видно, что именно вы делали, но видно, что вы тогда-то подключились, столько-то данных отправили, куда-то заходили и были активны до 12:48. И это был домашний интернет, а это значит, что вы в это время были дома", – уточняет эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

Также правозащитник Павел Лисянский советует сбросить настройки в вашем телефоне.



"Видите, если что-то там чувствуете или интуиция что-то подсказывает, есть такая кнопка на телефоне – сброс до заводских настроек. И все – фото или еще что-то, оно сбрасывается все и ничего не остается", – отмечает правозащитник.



Как сбросить настройки / Скриншот из видео

Как пользоваться VPN

Зайдите в онлайн-маркет вашего мобильного телефона – это App Store для айфонов и Play market для андроидов. Если пользуетесь персональным компьютером, заходите в виртуальный магазин вашего браузера. Или же просто впишите название VPN, который выбрали, в поисковике, которым пользуетесь.

Загрузите VPN, зарегистрируйтесь в приложении – если это нужно, и запустите защищенную сеть. Теперь можно пользоваться Интернетом безопасно. Если вы выключаете сеть или перезагружаете устройство – соединение теряется. В таком случае нужно присоединиться к VPN еще раз.

Не стоит применять российский Яндекс, он может "слить" вашу историю поисков. Но даже здесь можно "обойти" вредоносные правила, если доступ у вас есть только к Яндексу.

"Надо понимать, что этот трафик будет отслеживаться и как-то косвенно формировать свои вопросы. Например, не "скачать VPN", а почитать статью о средствах защиты при пользовании интернетом. Там, обычно, какие-то топ-5, топ-10, топ-20, посмотреть. То есть: нет, вы не украинский диверсант, вы интересуетесь защитой приватности от киберпреступников", – эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

Таким образом украинцы на временно оккупированных территориях могут узнавать правдивую информацию из украинских медиа и просматривать ТВ-каналы. Кстати, относительно новостей – есть еще один совет – смотреть украинские каналы можно на ютубе.

Заходите в ютуб – и все, что видно, это то, что вы зашли в ютуб. Система безопасности ютуба устроена так, что вы зашли, авторизовались и все. То есть ищете нужный вам канал, просматриваете, а историю вашего поиска – при выходе можно удалить,

– отметил эксперт.

И еще один важный пункт: пожалуйста, проверьте, является ли безопасным ваше приложение. В базе знаний "Надежно" говорят, что сервис безопасен, если он создан не в России или Китае, а его разработчик - известная компания. Все это можно загуглить – элементарная проверка расскажет самое важное: не враждебный ли это сервис.

А еще проверьте, были ли зафиксированы случаи утечек данных пользователей этого VPN, и были ли успешные попытки его взлома. Гуглить лучше на английском (data leak VPN, data breach VPN, hack VPN).

Рекомендации относительно приложений

Чтобы было проще – мы подготовили несколько рекомендаций, какой именно VPN-сервис будет полезным и не навредит вашей безопасности.

Уместно будет воспользоваться сайтом Privacy Tools. Там содержатся лучшие VPN мира: те, которые безопасны, не скомпрометировали себя утечкой данных или связями с тоталитарными режимами.

"Я бы рекомендовал обратить внимание на те из них, которые используют так называемую функцию Kill Switch. Она может по-разному называться, но суть заключается в том: VPN так устроены, что, бывает, "отваливаются" они – перестают работать, а пользователь этого не замечает. Таким образом он палит свой реальный IP провайдеру. Никаких сигналов и сообщений не выскакивает. А Kill Switch – это штука, которая в таких случаях просто блокирует доступ к интернету", – отметил эксперт по кибербезопасности Константин Корсун

Среди таких сервисов:

NordVPN (60 долларов/год)

Surfshark (48 долларов/год)

ExpressVPN (100 долларов/год)

ProtonVPN (72 евро/год)

Mullvad (60 евро/год)

psiphon.ca (72 доллара/год)

Эти сервисы являются платными, но они хорошо зарекомендовали себя на мировой арене. Однако вам не обязательно выписывать VPN на год. Некоторые приложения предлагают меньшую оплату за более короткий срок.

Если для вас это недоступно, воспользуйтесь рекомендациями от базы знаний "Надежно". Их эксперты предлагают следующие бесплатные VPN-сервисы:

TunnelBear

NewNode VPN.

Правозащитник Павел Лисянский также рассказал еще одно важное правило безопасности в интернете – "вычищать все", то есть чистить историю. Для этого зайдите в Google и напишите: "как мне почистить историю в Google, Youtube" и так далее.

Стоит подключать VPN и тогда, когда звоните родным. И здесь у нас есть несколько рекомендаций:

Первая: если вы подключены к российским операторам, вас могут отследить спецслужбы. Поэтому лучше использовать защищенные мессенджеры.

Это, например, Signal, WhatsApp и Threema – хотя последний является платным. Эти приложения тоже можно загрузить в виртуальных магазинах ваших телефонов или ноутбуков. Эти программы поддерживают сквозное шифрование для всех сообщений по умолчанию. Это такой способ передачи данных, в котором только пользователи, участвующих в общении, имеют доступ к сообщениям.



Пользуйтесь защищенными мессенджерами / Инфографика 24 Канала

Второй совет – даже когда звоните через защищенные мессенджеры, все равно включайте VPN. Это двойная защита от чужого вмешательства в ваше частное общение.

Правозащитник Павел Лисянский советует иметь отдельный телефон, с которым осуществлять выходы в интернет.

"То есть вот у тебя есть один телефон – смартфон, которым ты пользуешься как телефоном. Пошел, поговорил там – возможно, социальные сети, но не политически. Другой телефон – который никогда не подключать к 3G-сети, соответственно, там не должно быть SIM-карты Российской Федерации. И, соответственно, ты с этим телефоном через VPN уже выходишь и смотришь украинские новости, украинский контент и так далее", – советует правозащитник.

Ряд других рекомендаций, как сделать связь безопасной:

1. Тщательно относитесь к информации, которую храните на телефоне. Очищайте фотографии, скриншоты и переписки, которые могут представлять угрозу для вашей безопасности.

2. Пользуйтесь секретными чатами – в некоторых мессенджерах, например, телеграмм или инстаграм, можно отправлять сообщения, которые безвозвратно исчезнут через некоторое время.

3. Установите блокировку на устройство и двухфакторную аутентификацию на важных сервисах - почтовый ящик, соцсети, банковские аккаунты и тому подобное.

4. Храните важные документы на облачных сервисах или в скрытых альбомах.

5. И, конечно же, используйте VPN, чтобы защитить свои персональные данные от врага.

Советы для безопасности в интернете / Инфографика 24 Канала

О других важных аспектах цифровой безопасности мы поговорим в следующих выпусках программы "Инфо-город". Если у вас есть родные на временно оккупированных территориях – пожалуйста, поделитесь этим материалом с ними. Помогите этой инструкцией всем, кто нуждается в защите персональных данных.

Эта статья была подготовлена в рамках проекта 'EU NEIGHBOURS east'. Мысли, высказанные в статье, принадлежат исключительно автору.