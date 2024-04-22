Відповідаючи на запитання журналістки BBC про те наскільки небезпечний Telegram та що з ним робити, Буданов наголосив на необхідності регулювання месенджера.

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Зокрема Буданов наголосив на тому, що необхідно законодавчо зобов'язати всіх власників каналів реєструватися. За його словами це дозволило б забезпечити більшу прозорість платформи, гарантуючи підзвітність тих, хто стоїть за медіа-ресурсами, оскільки Telegram став помітним засобом поширення інформації.

Потрібно впорядкувати це все – навести в цьому лад, хоча б законодавчо змусити всіх зареєструватися, щоб було зрозуміло, хто за яким медіаресурсом, а Telegram вже точно статус медіа набув. Нема питання впливу чи тиску – питання ж не в цьому. Якщо ти хочеш доводити свою позицію – а вона може комусь не подобатись і це нормально в демократичному суспільстві – неси відповідальність. Чого ти боїшся сказати, хто ти?

– зазначив Буданов.

Звертаючись до питання анонімних каналів у Telegram, Буданов підкреслив, що анонімність переважає на всій платформі, ставлячи під сумнів відсутність підзвітності користувачів і каналів.

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Буданов також розповів про свою особисту взаємодію з Telegram, зізнавшись, що час від часу переглядає платформу на своєму робочому пристрої, щоб оцінити погляди російського суспільства на певні події. Однак він твердо заявив, що співробітникам розвідки заборонено користуватися Telegram або будь-якими іншими соціальними мережами, наголосивши, що в його відомстві діють суворі правила.