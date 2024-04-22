Отвечая на вопрос журналистки BBC о том насколько опасен Telegram и что с ним делать, Буданов отметил необходимость регулирования мессенджера.

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В частности, Буданов отметил, что необходимо законодательно обязать всех владельцев каналов регистрироваться. По его словам, это позволило бы обеспечить большую прозрачность платформы, гарантируя подотчетность тех, кто стоит за медиа-ресурсами, поскольку Telegram стал заметным средством распространения информации.

Нужно упорядочить это все – навести в этом порядок, хотя бы законодательно заставить всех зарегистрироваться, чтобы было понятно, кто за каким медиаресурсом, а Telegram уже точно статус медиа приобрел. Нет вопроса влияния или давления – вопрос же не в этом. Если ты хочешь доказывать свою позицию – а она может кому-то не нравиться и это нормально в демократическом обществе – неси ответственность. Чего ты боишься сказать, кто ты?

– отметил Буданов.

Обращаясь к вопросу анонимных каналов в Telegram, Буданов подчеркнул, что анонимность преобладает на всей платформе, ставя под сомнение отсутствие подотчетности пользователей и каналов.

Как Кирилл Буданов использует Telegram

Буданов также рассказал о своем личном взаимодействии с Telegram, признавшись, что время от времени просматривает платформу на своем рабочем устройстве, чтобы оценить взгляды российского общества на определенные события. Однако он твердо заявил, что сотрудникам разведки запрещено пользоваться Telegram или любыми другими социальными сетями, подчеркнув, что в его ведомстве действуют строгие правила.