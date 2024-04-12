Зеленский также сравнил информационную войну с борьбой на поле боя. Об этом президент Украины рассказал во время встречи со студентами черновицких университетов в пятницу, 12 апреля.
Читайте также Народный депутат назвал условия для возможной блокировки Telegram в Украине
Через медийные площадки, такие как Telegram, TikTok, Россия, вкладывая большие средства, начинает массово давить на сознание. На сознание не только украинцев, а любого человека, который находится за пределами России. Они (россияне, – 24 Канал) дезинформируют общество Европы, Соединенных Штатов, Латинской Америки, Африки,
– сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что нельзя замалчивать те или иные российские нарративы и играть с ними в "поддавки". По словам Зеленского, Украине нужно работать на опережение и распространять правду о войне. Для этого необходимо привлекать в частности журналистов и лидеров мнений, которым "не все равно".
Когда дезинформационно они (россияне, – 24 Канал) нас атакуют, людям нужно давать больше информации, больше правды. Максимально быть открытыми, привлекать площадки, которые имеют большое количество подписчиков, привлекать известных людей, которым не все равно, которые не просто "говорящие", а которые умеют формулировать и доносить правду,
– подытожил президент.
В Украине ведется дискуссия о блокировке Telegram
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов уверен в том, что мессенджер проблема с точки зрения национальной зрения Telegram – проблема с точки зрения национальной безопасности. Вместе с тем он отметил, что он может быть и полезным инструментом. Он отметил, что через Telegram Украина может влиять на людей, находящихся на временно оккупированных территориях.
- Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин рассказал, что одним из первых этапов ограничений Telegram может быть его запрет на использование для местных органов власти.
- По информации СБУ, Telegram сотрудничает с ФСБ и Роскомнадзором. Служба безопасности принимает определенные меры, направленных на то, чтобы администраторов Telegram-каналов вывести из тени и лишить анонимности. Говорится о каналах, направленных на деструктивную деятельность.