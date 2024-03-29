Предложенный запрет будет применен, если будет установлено, что Telegram работает как непрозрачная сеть. Юрчишин отметил необходимость раскрытия структуры собственности Telegram по требованию Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, ссылаясь на неопределенность относительно местонахождения активов мессенджера.

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Юрчишин отметил важность предоставления гражданам возможности принимать информированные решения по использованию Telegram, утверждая, что признание непрозрачности мессенджера даст возможность людям осуществлять сознательный выбор.

Telegram в Украине будут регулировать

Дискуссия вокруг потенциального запрета Telegram подпитывается опасениями относительно национальной безопасности. Глава ГУР ранее высказывал беспокойство относительно влияния Telegram на ландшафт безопасности Украины, ссылаясь на его потенциал как канала для распространения несанкционированной информации.

Звучат и предостережения от чрезмерных ограничений, как важность защиты свободы слова. Буданов, например, также отметил легкость, с которой люди могут создавать каналы в Telegram для распространения разнообразного контента, и призвал к сбалансированному подходу к решению этого вопроса.

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Предложение запретить местным органам власти является первым серьезным шагом в сторону регулирования и выборочного блокирования Telegram вызваны проблемами с прозрачностью платформы, а также подозрениями в ее подотчетности и сотрудничества с ФСБ.