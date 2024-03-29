Запропонована заборона буде застосована, якщо буде встановлено, що Telegram працює як непрозора мережа. Юрчишин наголосив на необхідності розкриття структури власності Telegram на вимогу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, посилаючись на невизначеність щодо місцезнаходження активів месенджера.

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Юрчишин наголосив на важливості надання громадянам можливості приймати поінформовані рішення щодо використання Telegram, стверджуючи, що визнання непрозорості месенджера дасть можливість людям здійснювати свідомий вибір.

Telegram в Україні будуть регулювати

Дискусія навколо потенційної заборони Telegram підживлюється побоюваннями щодо національної безпеки. Голова ГУР раніше висловлював занепокоєння щодо впливу Telegram на безпековий ландшафт України, посилаючись на його потенціал як каналу для поширення несанкціонованої інформації.

Лунають і застереження від надмірних обмежень, як важливість захисту свободи слова. Буданов, наприклад, також зауважив легкість, з якою люди можуть створювати канали в Telegram для поширення різноманітного контенту, і закликав до збалансованого підходу до вирішення цього питання.

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Пропозиція заборонити місцевим органам влади є першим серйозним кроком в бік регулювання ти вибіркового блокування Telegram викликані проблемами з прозорістю платформи, а також підозрами у її підзвітності та співпраці з ФСБ.