Зеленський також порівняв інформаційну війну з боротьбою на полі бою. Про це президент України розповів під час зустрічі зі студентами чернівецьких університетів у п'ятницю, 12 квітня.

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Через медійні майданчики, такі як Telegram, TikTok, Росія, вкладаючи великі кошти, починає масово тиснути на свідомість. На свідомість не тільки українців, а будь-якої людини, яка перебуває за межами Росії. Вони (росіяни, – 24 Канал) дезінформують суспільство Європи, Сполучених Штатів, Латинської Америки, Африки,

– сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що не можна замовчувати ті чи інші російські наративи та грати з ними у "піддавки". За словами Зеленського, Україні потрібно працювати на випередження та поширювати правду про війну. Для цього необхідно залучати зокрема журналістів та лідерів думок, яким "не все одно".

Коли дезінформаційно вони (росіяни, – 24 Канал) нас атакують, людям потрібно давати більше інформації, більше правди. Максимально бути відкритими, залучати майданчики, які мають велику кількість підписників, залучати відомих людей, яким не все одно, які не просто "голови, що говорять", а які вміють формулювати і доносити правду,

– підсумував президент.

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