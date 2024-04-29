По данным следствия, эта компания активно участвует в агрессии против Украины, ведь является одним из крупнейших поставщиков смертоносных “Калибров” для оккупантов.
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Приближенный к Кремлю
Так, подозрение получил гендиректор этой компании Фарид Абдрахманов, чиновник, который входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России.
В СБУ утверждают, что Абдрахманов принимал непосредственное участие в подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения на территорию нашего государства.
Для этого он организовал серийное производство и бесперебойные поставки ракетного вооружения для вражеской армии.
В дальнейшем россияне массово использовали "Калибры" для воздушных ударов по Украине. Оккупанты выпускали эти ракеты с подводных лодок и надводных кораблей Черноморского флота, атакуя объекты гражданской и критической инфраструктуры.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск.
СБУ разоблачила руководителя производства "Калибров" / Фото Офис генпрокурора
Руководил ограблением Чернобыльской АЭС
- Несколько дней назад правоохранители сообщили о подозрении другому военному преступнику. Его подозревают в ограблении Чернобыльской АЭС во время оккупации. Речь идет о Николае Мулюкине.
- Мулюкин работает заместителем генерального директора по безопасности АО "Ведущий проектно-исследовательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии" Государственной компании "Росатом".
- По данным следствия, генерал-майор приезжал на АЭС лично. Именно Мулюкин приказал демонтировать ценное оборудование и другое имущество, загрузить его в военную технику и вывезти на территорию Беларуси.
- Следователи идентифицировали более 100 россиян, которые принимали участие в захвате и ограблении ЧАЭС.
- В результате преступных действий россиян Чернобыльская АЭС понесла убытки на сумму более 1 миллиарда гривен.
- Глава МВД Игорь Клименко отметил, что это первое подозрение должностному лицу России такого ранга.
- Мулюкину грозит до 12 лет лишения свободы.