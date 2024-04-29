По данным следствия, эта компания активно участвует в агрессии против Украины, ведь является одним из крупнейших поставщиков смертоносных “Калибров” для оккупантов.

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Приближенный к Кремлю

Так, подозрение получил гендиректор этой компании Фарид Абдрахманов, чиновник, который входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России.

В СБУ утверждают, что Абдрахманов принимал непосредственное участие в подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения на территорию нашего государства.

Для этого он организовал серийное производство и бесперебойные поставки ракетного вооружения для вражеской армии.

В дальнейшем россияне массово использовали "Калибры" для воздушных ударов по Украине. Оккупанты выпускали эти ракеты с подводных лодок и надводных кораблей Черноморского флота, атакуя объекты гражданской и критической инфраструктуры.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск.

СБУ разоблачила руководителя производства "Калибров" / Фото Офис генпрокурора

Руководил ограблением Чернобыльской АЭС