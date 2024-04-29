За даними слідства, ця компанія бере активну участь в агресії проти України, адже є одним із найбільших постачальників смертоносних "Калібрів" для окупантів.

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Наближений до Кремля

Так, підозру отримав гендиректор цієї компанії Фарід Абдрахманов, посадовець, який входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва Росії.

У СБУ стверджують, що Абдрахманов брав безпосередню участь у підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення на територію нашої держави.

Задля цього він організував серійне виробництво та безперебійні поставки ракетного озброєння для ворожої армії.

У подальшому росіяни масово використовували "Калібри" для повітряних ударів по Україні. Окупанти випускали ці ракети з підводних човнів та надводних кораблів Чорноморського флоту, атакуючи об'єкти цивільної та критичної інфраструктури.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.

СБУ викрила очільника виробництва "Калібрів" / Фото Офіс генпрокурора

Керував пограбування Чорнобильської АЕС

  • Кілька днів тому правоохоронці повідомили про підозру іншому військовому злочинцю. Його підозрюють в пограбуванні Чорнобильської АЕС під час окупації. Йдеться про Ніколая Мулюкіна.
  • Мулюкін працює заступником генерального директора з безпеки АТ "Провідний проєктно-дослідний та науково-дослідний інститут промислової технології" Державної компанії "Росатом".
  • За даними слідства, генерал – майор приїжджав на АЕС особисто. Саме Мулюкін наказав демонтувати цінне обладнання та інше майно, завантажити його до військової техніки та вивезти на територію Білорусі.
  • Сліді ідентифікували понад 100 росіян, які брали участь у захопленні та пограбуванні ЧАЕС.
  • Внаслідок злочинних дій росіян Чорнобильська АЕС зазнала збитків на суму понад 1 мільярд гривень.
  • Очільник МВС Ігор Клименко зауважив, що це перша підозра посадовій особі Росії такого рангу.
  • Мулюкіну загрожує до 12 років позбавлення волі.