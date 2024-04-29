За даними слідства, ця компанія бере активну участь в агресії проти України, адже є одним із найбільших постачальників смертоносних "Калібрів" для окупантів.
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Наближений до Кремля
Так, підозру отримав гендиректор цієї компанії Фарід Абдрахманов, посадовець, який входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва Росії.
У СБУ стверджують, що Абдрахманов брав безпосередню участь у підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення на територію нашої держави.
Задля цього він організував серійне виробництво та безперебійні поставки ракетного озброєння для ворожої армії.
У подальшому росіяни масово використовували "Калібри" для повітряних ударів по Україні. Окупанти випускали ці ракети з підводних човнів та надводних кораблів Чорноморського флоту, атакуючи об'єкти цивільної та критичної інфраструктури.
Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.
СБУ викрила очільника виробництва "Калібрів" / Фото Офіс генпрокурора
Керував пограбування Чорнобильської АЕС
- Кілька днів тому правоохоронці повідомили про підозру іншому військовому злочинцю. Його підозрюють в пограбуванні Чорнобильської АЕС під час окупації. Йдеться про Ніколая Мулюкіна.
- Мулюкін працює заступником генерального директора з безпеки АТ "Провідний проєктно-дослідний та науково-дослідний інститут промислової технології" Державної компанії "Росатом".
- За даними слідства, генерал – майор приїжджав на АЕС особисто. Саме Мулюкін наказав демонтувати цінне обладнання та інше майно, завантажити його до військової техніки та вивезти на територію Білорусі.
- Сліді ідентифікували понад 100 росіян, які брали участь у захопленні та пограбуванні ЧАЕС.
- Внаслідок злочинних дій росіян Чорнобильська АЕС зазнала збитків на суму понад 1 мільярд гривень.
- Очільник МВС Ігор Клименко зауважив, що це перша підозра посадовій особі Росії такого рангу.
- Мулюкіну загрожує до 12 років позбавлення волі.