Слідчім вдалося встановити, що під час окупації Чорнобиля саме Мулюкін керував пограбуванням атомної електростанції. Ба більше, генерал-майор особисто приїжджав на окуповану Чорнобильську АЕС.

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Заступнику гендиректора "Росатома" повідомили про підозру

Слідчі Національної поліції України оголосили підозру заступнику гендиректора "Росатома", російському генерал-майору поліції Ніколаю Мулюкіну. Правоохоронцям вдалося довести, що саме він керував розграбуванням Чорнобильської АЕС, яку відвідував особисто.

Завдяки колосальній роботі слідчих та співробітників кримінального аналізу Національної поліції України вдалося ідентифікувати понад 100 росіян, які брали участь у захопленні та пограбуванні ЧАЕС. Слідчим також вдалося підтвердити, що керував окупантами на об'єкті саме Мулюкін.

Його "фахівці" не знали, що робити зі станцією під час виведення з експлуатації. Тому просто розграбували майно. Військові Росії виконували накази "росатомівців" на ЧАЕС, утримуючи в заручниках працівників станції та нацгвардійців, які її захищали,

– додали в поліції.

Ігор Клименко зауважив, що це перша підозра посадовій особі Росії такого рангу. Міністр додав, що кожен загарбник, незалежно від рангу, має відповісти за воєнні злочини проти України та українського народу.

Викрадено й знищено майна на мільярд гривень

В Офісі генпрокурора повідомили, що Мулюкін працює заступником генерального директора з безпеки АТ "Провідний проєктно-дослідний та науково-дослідний інститут промислової технології" Державної компанії "Росатом". За його наказом Чорнобильська АЕС зазнала збитків на суму понад 1 мільярд гривень.

Так, Мулюкін наказав демонтувати цінне обладнання та інше майно, завантажити його до військової техніки та вивезти на територію Білорусі. Інше майно, яке не могло бути вивезено, наказав знищити. Завдані збитки оцінюються у 1,038 мільярда гривень.

Мулюкіну інкриміновано порушення законів та звичаїв війни за попередньою змовою осіб. Підозру повідомили за статтями 28 і 438 КК України. Максимальні санкції передбачають позбавлення волі на строк до 12 років.