Це планові контррозвідувальні (безпекові) заходи. Основна мета – перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об'єктів і місць масового перебування людей.

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Що перевіряють у центрі Києва

У Шевченківському районі безпекові заходи. СБУ відпрацьовує з Управлінням державної охорони, Національною поліцією, Військовою службою правопорядку ЗСУ та іншими підрозділами, залученими до оборони Києва.



Під час безпекових заходів силовики:

️ ⁠проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;

️ ⁠здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території центральної частини міста.

Безпекові заходи у Києва / Фото СБУ та поліції

Відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту,

– зазначили в СБУ.

Також закликали людей з розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців. Окрім того, необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу, а також дотримуватися режиму комендантської години.



У поліції та СБУ наголосили, що правоохоронці дотримуються принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян.