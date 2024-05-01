Правоохранители будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих – храмы, соборы и Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" с целью недопущения провокаций.

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Безопасность на Пасху

По информации КГВА, возле церквей будут дежурить правоохранители, которые в случае воздушной тревоги будут помогать эвакуации верующих и священнослужителей в ближайшие укрытия.

Кроме того, будут работать специальные временные мониторинговые центры, которые оперативно будут отслеживать ситуацию в Киеве для предотвращения правонарушений.

Дорогие киевляне и гости города, по возможности посмотрите богослужения онлайн – по ТВ или через YouTube или Facebook. Если же все же решите пойти в храм – заботьтесь о безопасности! Старайтесь избегать больших скоплений людей. Не забывайте – в стране идет война. У нашего врага нет ничего святого! Даже в такие светлые дни празднования Воскресения Господня от агрессора можно ожидать только причинение зла!

– отмечают в КМВА.

Комендантский час в Пасху будет действовать без изменений – с 00:00 до 05:00.

В КМВА также напомнили, что угроза ракетных обстрелов и провокаций на Пасху не исчезает, поэтому следует помнить о сигналах воздушной тревоги.

При объявлении – направляйтесь в ближайшее укрытие. Берегите себя и близких. Своими ответственными действиями помогайте приближать мир на Украине после нашей Победы!

– подытожил Попко.

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