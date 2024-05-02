24 Канал собрал, когда будут святить пасху в крупнейших городах Украины. В частности, говорится о Киеве, Львове, Кременчуге, Полтаве, Ужгороде, Мукачево, Луцке, Виннице, Житомире, Ровно и других областных центрах.

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Когда и где будут святить пасху в Киеве

У Михайловском Златоверхом соборе Православной Церкви Украины освящение куличей будет происходить по расписанию:

4 мая – с 16:00 до 23:00;

5 мая – с 6:00 до 15:00.

Известно, что Пасхальная полунощница там начнется в 23:00 4 мая. Кроме того, в 00:00 5 мая будет Пасхальная утреня, в 01:00 – литургия святителя Иоанна Златоуста, в 09:00 – поздняя литургия, на 17:00 – Пасхальная вечерня.

В главном храме УГКЦ в Киеве – в Патриаршем соборе Воскресения Христова – будет действовать такое расписание:

04 мая 2024 года: на 8:00 – часы, обедница, на 9:00 – вечерня с литургией Василия Великого, с 15:00 по 21:00 – посвящение куличей;

05 мая: на 7:00 – надгробное, Пасхальная утреня, 08:30 – праздничная литургия и посвящение куличей, 11:00 – праздничная литургия и посвящение куличей, 18:00 – Пасхальная вечерня.

Кроме того, в Спасо-Преображенском соборе ПЦУ будут святить куличи:

4 мая – с 19:00 до 21:00;

5 мая – с 6:00 до 11:00.

Кроме того, 4 мая на 17:00 будет вечерня с приходами и Божественная литургия святого Василия Великого, далее благословение хлеба и вина, а также благословение пасхальных блюд (служба ориентировочно к 19:00). 5 мая на 5:45 будет Пасхальная полунощница, на 6:00 – Пасхальная утреня и дальше пасхальные часы и Божественная литургия святого Иоанна Златоуста (служба ориентировочно к 9:00).

Какое расписание будет действовать во Львове

Во Львове куличи будут освящать в Архикафедральном Соборе святого Юра УГКЦ:

4 мая : 9:00 – вечерня с Божественной литургией святого Василия Великого, 12:00 – 20:00 – Благословение куличей и другой пищи (каждые полчаса до 20:00) , 14:00 – Иисусова молитва за онкологических больных, 20:30 – Надгробное. Пасхальная утреня. Архиерейская Божественная литургия;

: 9:00 – вечерня с Божественной литургией святого Василия Великого, 12:00 – 20:00 – , 14:00 – Иисусова молитва за онкологических больных, 20:30 – Надгробное. Пасхальная утреня. Архиерейская Божественная литургия; 5 мая: 8:00 – Архиерейская Божественная литургия, 11:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста, 14:00 – Пасхальные Часы, 17:00 – Пасхальная вечерня.

У Свято-Покровском кафедральном Соборе ПЦУ будет действовать такое расписание:

4 мая: 9:00 – Божественная литургия, с 11:00 по 23:00 – освящение Пасхальных приношений, 21:00 – чтение деяний святых апостолов

5 мая: 6:30 – Полунощница, 7:00 – Пасхальная утреня, 8:00 – Божественная литургия, освящение пасхальных приношений, 11:00 – Божественная литургия, освящение пасхальных приношений, 17:00 – Великая вечерня и поздравление архипастыря.

У Храме Успения Пресвятой Богородицы ПЦУ:

4 мая: 8:30 – Божественная литургия святого Василия Великого, 14:00 – начало освящения куличей, 21:00 – чтение деяний святых апостолов;

5 мая: 5:30 – Полунощница, надгробная служба, 6:00 – начало крестного хода, Пасхальная Ранняя. Архиерейская соборная Божественная литургия. Освящение куличей, 9:00 – Божественная литургия. Освящение куличей, 15:00 – вечерняя пасхальная служба.

Каким будет график освящения куличей на Закарпатье

У Храме преподобного Амфилохия Почаевского ПЦУ в Ужгороде будет действовать расписание:

5 мая: 00:00 – 01:30 – начало Пасхального богослужения, утрени, с 1:30 по 4:00 – Божественная литургия, с 4:00 по 12:00 – освящение пасхальных корзин.

В Спасо-Преображенском храме:

5 мая: 00:00 – 01:30 – Пасхальная утреня, 01:30 – 03:00 - Божественная литургия, 03:00- 04:00 - освящение пасхальных корзин; 07:00-08:00 – освящение детских корзин.

В Храме Святой Троицы:

5 мая: 00:00 – 01:30 – Пасхальная утреня, 01:30 – Божественная литургия, 01:30 – 03:00 – освящение пасхальных корзин.

В Свято-Троицком храме:

5 мая: 00:00 – 01:30 – Пасхальная утреня, 09:00 – 10:30 – Божественная литургия, 01:30 – 02:00 – освящение пасхальных корзин, 10:30 – 11:00 – освящение детских корзин.

У Мукачево паски будут освящать по графику:

в Свято-Успенском храме 5 мая будет в 03:00 – 04:30 – Пасхальная утреня, 05:00 – 06:30 – Божественная литургия, 07:00 – 09:00 – освящение пасхальных корзин;

5 мая будет в 03:00 – 04:30 – Пасхальная утреня, 05:00 – 06:30 – Божественная литургия, 07:00 – 09:00 – освящение пасхальных корзин; в Спасо-Преображенском храме 5 мая: 04:00 – 05:30 – Пасхальная утреня, 06:00 – 07:00 – Божественная литургия, 07:00 – 09:00 – освящение пасхальных корзин;

5 мая: 04:00 – 05:30 – Пасхальная утреня, 06:00 – 07:00 – Божественная литургия, 07:00 – 09:00 – освящение пасхальных корзин; в Военном храме святого великомученика Георгия Победоносца: 5 мая 00:00 – 01:30 – Пасхальная утреня, 02:00 – 03:00 – Божественная литургия, 03:00 – 07:00 – освящение пасхальных корзин.

Когда будут святить куличи в Виннице

У Спасо-Преображенском кафедральном соборе ПЦУ будут освящать куличи:

4 мая: с 11:00 до 23:00 (ориентировочно каждый час);

5 мая: до полуночи можно прийти на ночную литургию и находиться на ней до 5:00. Освящение корзин будет после утреннего богослужения, 6:30 – Божественная литургия, по окончании освящения куличей (ориентировочно в 8 часов).

У Храме Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ:

4 мая: 8:00 – вечерня с Божественной литургией святого Василия Великого, с 16:00 по 19:00 – благословение куличей;

5 мая: 6:00 – надгробное, Воскресная утреня, 8:00 – святая литургия Благословение куличей, 10:30 – святая литургия Благословение куличей, 18:00 – Пасхальная вечерня.

В котором часу можно посвятить кулич в Луцке

У Храме Холмской Иконы Божьей Матери ПЦУ:

4 мая: 08:00 – литургия, 12:00 – 19:00 – освящение куличей, 23:30 – полунощница, которая завершается под конец комендантского часа, освящение пасхальных приношений ночью происходит в храме;

5 мая: 00:00 – Пасхальная ранняя и литургия, 13:00 – великая вечерня.

У Кафедральном соборе Святой Троицы ПЦУ:

4 мая: 7:00 – литургия (исповедь, причастие), 9:00 – литургия (исповедь, причастие), панихида, 12:00 – 21:00 – освящение пасхальных блюд, 23:20 – полунощница;

5 мая: 0:00 – Крестный ход, Ранняя, литургия, освящение пасхальных блюд, 7:00 – литургия, освящение пасхальных блюд (нижний храм), 17:00 – вечерня.

У Луцком монастыре Святого Василия Великого УГКЦ:

4 мая: 09:00 – вечерня с литургией святого Василия Великого, 15:00 – 20:00 – благословение пасок и других блюд (интервал – 60 минут);

5 мая: 07:30 – надгробное, 08:00 - Пасхальная утреня, 09:00 – Святая литургия, посвящение куличей, 11:00 – Святая литургия, посвящение куличей.

Расписание освящения куличей в Черновцах

В Храме Трех Святителей ПЦУ:

5 мая на 9:00 – литургия с возможностью исповедаться и причаститься, в 4:30 – Пасхальная служба, с 5:00 по 9:00 – освящение куличей в сквере возле университета с интервалом в полчаса.

У Кафедральном Соборе Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ:

4 мая: 07:30 – Вечерня с литургией Василия Великого, 12:00 – 18:00 – освящение куличей;

5 мая: 6:00 – надгробное, утреня, 07:30 – литургия, 10:00 – литургия, 17:00 – вечерня, молебен к Богородице (маевка).

У Соборе Рождества Христова ПЦУ:

4 мая: 7:30 – Божественная литургия святого Василия Великого, 17:00 – 20:00 – освящение куличей;

5 мая: 23:30 – полунощница с занесением Плащаницы, Крестный ход вокруг храма и Пасхальная Утреня, Божественная литургия, 5:00 – освящение куличей, 17:00 – вечерня с миропомазанием.

В Церкви Преподобной Параскевы Сербской ПЦУ, как пишет "МБ":

4 мая: 17:00 – утреня, 19:00 – 22:00 – освящение куличей;

5 мая: 4:00 – Пасхальная утреня; 5:30 – освящение пасхальных корзин; 6:30 – Праздничная Божественная литургия, 9:30 – освящение пасхальных корзин.

Какие графики будут действовать на Полтавщине

У Свято-Успенском Кафедральном Соборе ПЦУ Полтавы:

4 мая: 8:00 – Божественная литургия по чину святителя Василия Великого, 15:00 – 21:00 – освящение куличей и пасхальных корзин, 22:00 – чтение книги деяний святых апостолов, 23:00 – полунощница;

5 мая: 00:00 – Пасхальная заутреня, 1:00 – пасхальная литургия, 4:00 – освящение куличей и пасхальных корзин, 17:00 – вечерня.

В Свято-Николаевском соборе ПЦУ в Кременчуге, по данным "Кременчугского Телеграфа":

4 мая: 8:00 – Божественная литургия, 11:00 – освящение Пасхальных корзин, 23:00 – полунощница;

5 мая: с 00:00 – Пасхальная утреня божественная литургия, 4:00 – освящение Пасхальных корзин, 16:00 – Великая вечерня.

Освящение куличей в Тернополе

У Архикафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы УГКЦ:

4 мая: 07:00 – Вечерня с литургией святого Василия Великого, 13:00 – 20:00 – посвящение куличей, 20:00 – Надгробное, 20:30 – Воскресная утреня, 21:30 – Воскресная святая литургия;

5 мая: 00:00 – Воскресная утреня, 07:00 – Архиерейская святая литургия, 10:00 – Святая литургия, 12:00 – Святая литургия и Воскресная вечерня.

По данным ZAXID.NET, в Церкви Воздвижения Честного Креста ПЦУ:

4 мая: 09:00 – 23.00 – поклонение к плащанице, 11:00 – 23:00 – освящение куличей,

5 мая: 07:00 – Святая литургия, 10:00 – Святая литургия и Воскресная вечерня.

В Кафедральном соборе Рождества Христова ПЦУ:

4 мая; 08:00 – вечерня с литургией святого Василия Великого, парастас, 12:00 – 20:00 – освящение куличей, 20:00 – полунощница;

5 мая: 06:00 – Пасхальная утреня, Божественная литургия, освящение куличей, 17:00 – Пасхальное вечернее богослужение.

В Церкви Матери Божьей Неустанной Помощи УГКЦ:

4 мая: 07:00 – вечерня с литургией святого Василия Великого (за упокой), 13:00 – 19:00 – освящение куличей (каждые полчаса), 20:30 – надгробное, Воскресная утреня и святая литургия;

5 мая: 08:00 – святая литургия, 10:00 – Святая литургия, 12:00 – святая литургия.

Где и когда можно освятить куличи в Ровно

У Свято-Покровском кафедральном соборе ПЦУ:

04 мая: 10:00 – 20:00 – освящение куличей;

5 мая: 04:00 – 06:00 – освящение куличей.

В Свято-Воскресенском кафедральном соборе ПЦУ:

4 мая: 13:00 – 21:00 – освящение куличей;

05 мая: 05:00 – 08:00 – освящение куличей.

У Приходе святок Николая УГКЦ:

4 мая: 09:00 – вечерня с литургией святого Василия Великого, исповедь, 17:00 – посвящение куличей;

5 мая: 06:30 – надгробное, 07:00 – Пасхальная утреня, 08:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста (посвящение куличей).

Какие графики будут действовать в Житомире

У Свято-Михайловском кафедральном соборе ПЦУ:

4 мая: 07:30 – 3, 6, 9 часов, изобразительные и вечерня с литургией Василия Великого, 13:00 – 23:00 – освящение куличей, 13:00 – 23:00 – чтение деяний святых апостолов;

5 мая: 05:30 – пасхальная утреня и Божественная литургия, освящение куличей, 17:00 – пасхальные вечерня и утреня.

У Приходе святого Василия Великого УГКЦ:

4 мая: 09:00 – вечерня с литургией святого Василия Великого, 16:00 – освящение пасхальных даров, 17:00 – освящение пасхальных даров, 18:00 – освящение пасхальных даров;

5 мая: 08:00 – надгробное, Пасхальная утреня, 09:00 – вятковая святая литургия, освящение пасхальных даров.

Расписание освящения в Харькове

У Храме Святого Иоанна Богослова ПЦУ:

4 мая: 10:00 – литургия Василия Великого, 12:30 – освящение куличей, 14:00 – полунощница, 15:00 – освящение куличей;

5 мая: 09:00 – Пасхальная утреня, 10:00 – Пасхальная литургия, 11:30 – освящение куличей.

У Кафедральном соборе святого Николая Чудотворца УГКЦ: