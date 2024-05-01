Схождение Благодатного огня 2024 года

Благодатный огонь символизирует присутствие Господа Бога и его милосердие к людям. А его восхождение происходит под строгим контролем. 24 Канал рассказывает о том, когда ожидать церемонию в этом году.

Смотрите также Что нужно сделать перед Пасхой: 7 дел на Страстную неделю

Чудо схождения Благодатного огня происходит только по православному календарю в Великую субботу, в этом году эта дата – 4 мая.

Как происходит церемония

Накануне Великой субботы в храме гасят все свечи, лампады и паникадила. Уже непосредственно в субботу утром часовню, которая возведена над гробом – кувуклию, осматривают делегации всех христианских церквей, а затем запечатывают Гроб.

Заметьте. Чудо Благодатного огня происходит именно на том месте, где был похоронен Иисус Христос. Сейчас на этом месте возведен храм Воскресения Христова (возле Гроба Господня).

Благодатный огонь под храмом ждут 7 христианских конфессий: православная, армянская, католическая, греко-католическая, коптская, протестантская. Они повезут Благодатный огонь со Святой Земли домой.

После того, как Гроб запечатывают, начинается церковное шествие. А Иерусалимский патриарх заходит в кувуклию читая молитву. После схождения Благодатного огня патриарх зажжет и вынесет из храма 33 свечи, которые символизируют количество лет наземной жизни Иисуса Христа.



Благодатный огонь после схождения развезут по всему миру / Фото Unsplash

Когда и где смотреть церемонию

Основная церемония начнется в 12:30 по киевскому времени. Восхождение Благодатного огня можно будет посмотреть онлайн в YouTube и соцсетях.

Обычно, на схождение благодатного огня съезжаются много людей со всех уголков мира, ведь они хотят увидеть схождение чуда собственными глазами.

Символизм схождения Благодатного огня

Благодатный огонь – это знак от Господа, милость Божья для людей. Священники говорят, что он сходит для того, чтобы люди "зажигались верой". Считается, если огонь не взойдет, это будет свидетельствовать о приближении конца света.