Схождение Благодатного огня 2024 года
Благодатный огонь символизирует присутствие Господа Бога и его милосердие к людям. А его восхождение происходит под строгим контролем. 24 Канал рассказывает о том, когда ожидать церемонию в этом году.
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Чудо схождения Благодатного огня происходит только по православному календарю в Великую субботу, в этом году эта дата – 4 мая.
Как происходит церемония
Накануне Великой субботы в храме гасят все свечи, лампады и паникадила. Уже непосредственно в субботу утром часовню, которая возведена над гробом – кувуклию, осматривают делегации всех христианских церквей, а затем запечатывают Гроб.
Благодатный огонь под храмом ждут 7 христианских конфессий: православная, армянская, католическая, греко-католическая, коптская, протестантская. Они повезут Благодатный огонь со Святой Земли домой.
После того, как Гроб запечатывают, начинается церковное шествие. А Иерусалимский патриарх заходит в кувуклию читая молитву. После схождения Благодатного огня патриарх зажжет и вынесет из храма 33 свечи, которые символизируют количество лет наземной жизни Иисуса Христа.
Благодатный огонь после схождения развезут по всему миру / Фото Unsplash
Когда и где смотреть церемонию
Основная церемония начнется в 12:30 по киевскому времени. Восхождение Благодатного огня можно будет посмотреть онлайн в YouTube и соцсетях.
Обычно, на схождение благодатного огня съезжаются много людей со всех уголков мира, ведь они хотят увидеть схождение чуда собственными глазами.
Символизм схождения Благодатного огня
Благодатный огонь – это знак от Господа, милость Божья для людей. Священники говорят, что он сходит для того, чтобы люди "зажигались верой". Считается, если огонь не взойдет, это будет свидетельствовать о приближении конца света.