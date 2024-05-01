Сходження Благодатного вогню 2024
Благодатний вогонь символізує присутність Господа Бога та його милосердя до людей. А його сходження відбувається під суворим контролем. 24 Канал розповідає про те, коли очікувати цьогорічне церомонію.
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Диво сходження благодатного вогню відбувається тільки за православним календарем у Велику суботу, цьогоріч ця дата – 4 травня.
Як відбувається церемонія
Напередодні Великої суботи в храмі гасять всі свічки, лампади й панікадила. Вже безпосередньо в суботу вранці каплицю, яка зведена над гробом – кувуклію, оглядають делегації всіх християнських церков, а потім запечатують Гроб.
На Благодатний вогонь під храмом чекають 7 християнських конфесій: православна, вірменська, католицька, греко-католицька, коптська, протестантська. Вони повезуть Благодатний вогонь зі Святої Землі додому.
Після того, як Гроб запечатують, розпочинається церковна хода. А Єрусалимський патріарх заходить в кувуклію читаючи молитву. Після сходження Благодатного вогоню патріарх запалить і винесе з храму 33 свічки, які символізують кількість років наземного життя Ісуса Христа.
Благодатний вогонь після сходження розвезуть по всьому світу / Фото Unsplash
Коли і де дивитись церемонію
Основна церемонія розпочнеться о 12:30 за київським часом. Сходження Благодатного вогню можна буде подивитись онлайн у YouTube та соцмережах.
Зазвичай, на сходження благодатного вогню з’їжджаються багато людей зі всіх куточків світу, адже вони хочуть побачити сходження дива на власні очі.
Символізм сходження Благодатного вогню
Благодатний вогонь – це знак від Господа, милість Божа для людей. Священники кажуть, що він сходить для того, щоб люди "запалювалися вірою". Вважається, якщо вогонь не зійде, це свідчитиме про наближення кінця світу.