Сходження Благодатного вогню 2024

Благодатний вогонь символізує присутність Господа Бога та його милосердя до людей. А його сходження відбувається під суворим контролем. 24 Канал розповідає про те, коли очікувати цьогорічне церомонію.

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Диво сходження благодатного вогню відбувається тільки за православним календарем у Велику суботу, цьогоріч ця дата – 4 травня.

Як відбувається церемонія

Напередодні Великої суботи в храмі гасять всі свічки, лампади й панікадила. Вже безпосередньо в суботу вранці каплицю, яка зведена над гробом – кувуклію, оглядають делегації всіх християнських церков, а потім запечатують Гроб.

Зауважте. Диво Благодатного вогню відбувається саме на тому місці, де був похований Ісус Христос. Зараз на цьому місці зведено храм Воскресіння Христова (біля Гробу Господнього),

На Благодатний вогонь під храмом чекають 7 християнських конфесій: православна, вірменська, католицька, греко-католицька, коптська, протестантська. Вони повезуть Благодатний вогонь зі Святої Землі додому.

Після того, як Гроб запечатують, розпочинається церковна хода. А Єрусалимський патріарх заходить в кувуклію читаючи молитву. Після сходження Благодатного вогоню патріарх запалить і винесе з храму 33 свічки, які символізують кількість років наземного життя Ісуса Христа.



Благодатний вогонь після сходження розвезуть по всьому світу / Фото Unsplash

Коли і де дивитись церемонію

Основна церемонія розпочнеться о 12:30 за київським часом. Сходження Благодатного вогню можна буде подивитись онлайн у YouTube та соцмережах.

Зазвичай, на сходження благодатного вогню з’їжджаються багато людей зі всіх куточків світу, адже вони хочуть побачити сходження дива на власні очі.

Символізм сходження Благодатного вогню

Благодатний вогонь – це знак від Господа, милість Божа для людей. Священники кажуть, що він сходить для того, щоб люди "запалювалися вірою". Вважається, якщо вогонь не зійде, це свідчитиме про наближення кінця світу.