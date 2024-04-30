24 Канал публікує список справ, які варто зробити напередодні Великодня. Цих обрядів та традицій дотримувались наші предки, бо вірили, що саме так рік буде щасливим.

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Прибирання в оселі та на подвір'ї

Перед Великоднем слід очистити оселю. Радять провести не просто прибирання, а й позбутися мотлоху в домі, перебрати речі у шафі, зробити генеральне прибирання у тих місцях, де миють найрідше.

До Чистого четверга варто завершити і всі садово-городні роботи, адже займатися важкою фізичною працею на церковні свята не можна.

Наші предки вірили, що до Страсної п’ятниці треба завершити прибирання та прикрашання житла.

Святкове вбрання і вишиті рушники

З давніх-давен українці заздалегідь готували святкове вбрання та найкращі кошики до Великодня. Було заведено придбати бодай одну нову річ для себе та подарувати обнову діткам.

Звісно, господині дбали і про рушники, якими вистилатимуть святкові кошики.

Святковий кошик

Паски традиційно починають випікати у Чистий четвер. Одну велику печуть для великоднього кошика, а маленькі – на гостинці для рідних.

А ось писанки і крашанки виготовляють у передвеликодню суботу. Також українці з давна беруть писанки, коли ідуть у гості на Великдень і вручають їх близьким з побажаннями здоров'я, сімейного щастя, достатку.

Варто знати. Крашанким відрізняються від писанок орнаментом. Писанки розмальовують, а крашанки варять у натуральних барвниках.

Останній тиждень перед святом: