24 Канал публікує список справ, які варто зробити напередодні Великодня. Цих обрядів та традицій дотримувались наші предки, бо вірили, що саме так рік буде щасливим.
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- Прибирання в оселі та на подвір'ї
Перед Великоднем слід очистити оселю. Радять провести не просто прибирання, а й позбутися мотлоху в домі, перебрати речі у шафі, зробити генеральне прибирання у тих місцях, де миють найрідше.
До Чистого четверга варто завершити і всі садово-городні роботи, адже займатися важкою фізичною працею на церковні свята не можна.
Наші предки вірили, що до Страсної п’ятниці треба завершити прибирання та прикрашання житла.
- Святкове вбрання і вишиті рушники
З давніх-давен українці заздалегідь готували святкове вбрання та найкращі кошики до Великодня. Було заведено придбати бодай одну нову річ для себе та подарувати обнову діткам.
Звісно, господині дбали і про рушники, якими вистилатимуть святкові кошики.
- Святковий кошик
Паски традиційно починають випікати у Чистий четвер. Одну велику печуть для великоднього кошика, а маленькі – на гостинці для рідних.
А ось писанки і крашанки виготовляють у передвеликодню суботу. Також українці з давна беруть писанки, коли ідуть у гості на Великдень і вручають їх близьким з побажаннями здоров'я, сімейного щастя, достатку.
Останній тиждень перед святом:
- у понеділок згадують Святого Йосипа – його, як і Христа, зрадили люди;
- у вівторок проводяться богослужіння, де згадують притчі Ісуса Христа в Єрусалимському храмі;
- у середу згадують Юду, що зрадив Ісуса за 30 срібників;
- всі прибирання та хатні справи слід закінчити до четверга.
- також у Чистий четвер слід скупатися до сходу сонця, щоб отримати захист від хвороб на весь рік;
- у Страсну п'ятницю, деякі віряни зовсім відмовляються від їжі аж до вечірньої служби;
- у Велику суботу проводять Святу літургію, після якої оголошують благу звістку про Христове Воскресіння.