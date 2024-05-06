До речі у Кринках, де Сили оборони тримають плацдарм на лівому березі Дніпра, пекло. Проте ЗСУ тримаються там, а всі спроби росіян вибити їх звідти зазнають невдачі. На Великдень у Кринки передали паски.
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Великодні традиції не оминули наших захисників
Настало найбільше свято в християнському календарі – Великдень, або Світле Христове Воскресіння. Це свято є символом основних істин християнства, віри в Бога, який поніс страждання за гріхи людства, був розп'ятий та воскрес.
Попри складні умови та труднощі, у неділю, 5 квітня, українські військовослужбовці, дотримуючись традицій також відсвяткувала Великдень. Генеральний штаб Збройних Сил України показав символічні кадри наших бійців. У їхніх кошиках можна помітити великодній хліб, яйця, шинку, сир та інші ласощі.
Українські захисники також відсвяткували Великдень / Фото Генеральний штаб ЗСУ
Водночас у Державній прикордонній службі України поділилися з українцями відео святкового застілля з лінії фронту: спочатку військові б’ють ворога, а потім крашанки.
У ЗСУ билися крашанками: дивіться відео
Як святкували Великдень в Україні
- Зауважимо, що цьогоріч попри нічну атаку Росії, десятки, а то й сотні тисяч українців не зраджують традиції й з самого ранку вишикувалися до храмів. У мережі публікують відео величезних черг на великодні служби.
- В українській столиці на Великдень можна було помітити справді кілометрові черги до Михайлівського Золотоверхого собору. Попри те, що кияни могли освятити паску ще ввечері 4 квітня, людей на свято не було менше.
- Львів'яни на Великдень масово попрямували у Шевченківський гай. Там лунали гаївки як в автентичному, так і в сучасному виконанні, водять кривого танцю, працюють дві виставки, дитяча локація, ятки з музейним сувенірним крамом, фуд-корти, а також буде велика благодійна збірка на ЗСУ.
- У Дніпрі у церкві на честь ікони Божої Матері "Несподівана радість" цього дня також освячували паски й великодні кошики. Як розповіли "Суспільному" місцеві, тривожна ніч не стала на заваді походу у церкву, адже це – традиція.
- Святкування в Одесі також вражають масштабами. Величезні черги тривали протягом кількох годин та не стають меншими. Люди постійно прибувають заради того, аби посвятити свій святковий кошик.