Сорочку Зеленського, яку той одягнув для звернення з нагоди Великодня, прикрашає орнамент, який символізує достаток і довге щасливе життя. Відповідна інформація міститься на сайті виробника Varenyky Fashion – передає 24 Канал.

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Орнамент на сорочці Зеленського

Володимир Зеленський на Великдень записав привітання в українській вишиванці з символічним орнаментом. Як стало відомо з опису сорочки, вона виконана ланцюжковою технікою вишивки.

Вона ж доводить, що створити щось прекрасне можна і без вузлів. Зовсім начисто,

– наголошує бренд.

Зазначається, що оберіг захищає від злого погляду недоброзичливців. Водночас вона створена відповідно до сучасних реалій. Вишиванка оздоблена військовим камуфляжем, що відповідає нашому часу.

Володимир Зеленський під час привітання з Великоднем / фото ОП

Вартість вишиванки, яку одягнув Володимир Зеленський, становить 12,5 тисяч гривень. Також варто зазначити, що її назва – "Володимир". Виконана сорочка зі 100%-го льону.

Привітання з Великоднем