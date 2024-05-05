Сорочку Зеленського, яку той одягнув для звернення з нагоди Великодня, прикрашає орнамент, який символізує достаток і довге щасливе життя. Відповідна інформація міститься на сайті виробника Varenyky Fashion – передає 24 Канал.
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Орнамент на сорочці Зеленського
Володимир Зеленський на Великдень записав привітання в українській вишиванці з символічним орнаментом. Як стало відомо з опису сорочки, вона виконана ланцюжковою технікою вишивки.
Вона ж доводить, що створити щось прекрасне можна і без вузлів. Зовсім начисто,
– наголошує бренд.
Зазначається, що оберіг захищає від злого погляду недоброзичливців. Водночас вона створена відповідно до сучасних реалій. Вишиванка оздоблена військовим камуфляжем, що відповідає нашому часу.
Володимир Зеленський під час привітання з Великоднем / фото ОП
Вартість вишиванки, яку одягнув Володимир Зеленський, становить 12,5 тисяч гривень. Також варто зазначити, що її назва – "Володимир". Виконана сорочка зі 100%-го льону.
Привітання з Великоднем
- У великодньому привітанні з нагоди світлого свята Великодня Володимир Зеленський наголосив, що Великдень символізує звільнення душі людини від рабства зла й темряви, а також – перемогу добра й справедливості.
- Президент зазначив, що у Бога на плечі – шеврон з українським прапором. А із таким союзником життя точно переможе смерть. Тому українська молитва об'єднала громадян на спільному шляху – коли кожен відчуває спільний біль.
- Володимир Зеленський також пригадав слова, які написані в Софії над Орантою і справдилися в нашому житті: "Бог серед міста, і воно не похитнеться. Бог допоможе йому перед світанком".
- За словами гаранта, він вірить у те, що українці дочекаються миру, правди й Бога, який повернеться на випалену землю. Зеленський вірить в це щодня, а особливо – у Великдень.
- Історія доводить, що Україну не може стерти з лиця Землі ані ординська навала, ані нацистська окупація, ані російський терор.