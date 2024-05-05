Рубашку Зеленского, которую тот надел для обращения по случаю Пасхи, украшает орнамент, что символизирует достаток и долгую счастливую жизнь. Соответствующая информация содержится на сайте производителя Varenyky Fashion – передает 24 Канал.
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Орнамент на рубашке Зеленского
Владимир Зеленский на Пасху записал поздравление в украинской вышиванке с символическим орнаментом. Как стало известно из описания сорочки, она выполнена цепочной техникой вышивки.
Она же доказывает, что создать нечто прекрасное можно и без узлов. Совсем начисто,
– отмечает бренд.
Отмечается, что оберег защищает от злого взгляда недоброжелателей. В то же время она создана в соответствии с современными реалиями. Вышиванка украшена военным камуфляжем, что соответствует нашему времени.
Владимир Зеленский во время поздравления с Пасхой / фото ОП
Стоимость вышиванки, которую одел Владимир Зеленский, составляет 12,5 тысячи гривен. Также стоит отметить, что ее название – "Владимир". Выполнена рубашка из 100%-го льна.
Поздравление с Пасхой
- В пасхальном поздравлении по случаю светлого праздника Пасхи Владимир Зеленский отметил, что Пасха символизирует освобождение души человека от рабства зла и тьмы, а также – победу добра и справедливости.
- Президент отметил, что у Бога на плече – шеврон с украинским флагом. А с таким союзником жизнь точно победит смерть. Поэтому украинская молитва объединила граждан на общем пути – когда каждый чувствует общую боль.
- Владимир Зеленский также вспомнил слова, которые написаны в Софии над Орантой и оправдались в нашей жизни: "Бог среди города, и он не пошатнется. Бог поможет ему перед рассветом".
- По словам гаранта, он верит в то, что украинцы дождутся мира, правды и Бога, который вернется на выжженную землю. Зеленский верит в это ежедневно, а особенно – в Пасху.
- История доказывает, что Украину не может стереть с лица Земли ни ордынское нашествие, ни нацистская оккупация, ни российский террор.