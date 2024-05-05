Рубашку Зеленского, которую тот надел для обращения по случаю Пасхи, украшает орнамент, что символизирует достаток и долгую счастливую жизнь. Соответствующая информация содержится на сайте производителя Varenyky Fashion – передает 24 Канал.

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Орнамент на рубашке Зеленского

Владимир Зеленский на Пасху записал поздравление в украинской вышиванке с символическим орнаментом. Как стало известно из описания сорочки, она выполнена цепочной техникой вышивки.

Она же доказывает, что создать нечто прекрасное можно и без узлов. Совсем начисто,

– отмечает бренд.

Отмечается, что оберег защищает от злого взгляда недоброжелателей. В то же время она создана в соответствии с современными реалиями. Вышиванка украшена военным камуфляжем, что соответствует нашему времени.

Владимир Зеленский во время поздравления с Пасхой / фото ОП

Стоимость вышиванки, которую одел Владимир Зеленский, составляет 12,5 тысячи гривен. Также стоит отметить, что ее название – "Владимир". Выполнена рубашка из 100%-го льна.

Поздравление с Пасхой