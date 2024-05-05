До речі, нещодавно ЗСУ захопили один із островів у гирлі Дніпра. Острів Нестрига був у сірій зоні, його територія входить до національного природного заповідника.

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Адреса доставки – Кринки

Відео того, як дрон поніс у Кринки паски, виклали в себе на сторінці відомі фотографи Ліберови.

Воїни 220 батальйону 126 бригади відправляють завдяки FPV-дронам святкові паски своїм побратимам на Кринки (лівий берег Херсонщини). Це єдиний спосіб їм там відчути щось хоч віддалено схоже на свято. Будь ласка, цінуйте свою можливість зустрічати свята вдома, в колі близьких людей. Цінуйте це та будьте вдячні,

– мовиться в повідомленні.

Ліберови наголосили: триває їхній великий збір на тисячу FPV-дронів. Залізні пташки на деяких ділянках фронту є не тільки зброєю – вони виконують і логістичні задачі. Кожна гривня береже життя наших героїв, посилання на збір можна побачити в сторіз фотографів.

Бійці дроном відправили на Великдень паски у Кринки: дивіться відео

У ролику показано, як дві великі паски дуже добре замотують скотчем і чіпляють до дрона. Він швидко злітає в небо зі святковою ношею. Далі зв'язуються з воїнами в Кринках, щоб пояснити їм, що саме несе безпілотник.

Прийом. У цій посилці паски. Христос воскрес, чоловіки,

– говорить боєць по рації.

У відповідь з ним вітаються традиційним "Воістину воскрес" і дякують.

Окрім паски, відправили і сюрприз для окупантів. У ролику дарувальник тримає паску в одній руці, а в іншій – гранату.

"Оце для наших хлопців, а оце – якщо їм хтось завадить святкувати", – сміється він.

Від запису відчуваєш замішання. Доставки дронами на фронті стали вже звичними, тож не дивно, що паски теж полетіли солдатам. Це щемливий момент, і водночас це досить боляче. Нещодавно Ліберови показали, який вигляд нині мають Кринки. Село знищено, але там б'ються ЗСУ.



Пам'ятаймо, якою ціною можемо святкувати! І не забуваймо про донати на Сили оборони, це дуже важливо.