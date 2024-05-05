Кстати, недавно ВСУ захватили один из островов в устье Днепра. Остров Нестрига был в серой зоне, его территория входит в национальный природный заповедник.

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Адрес доставки – Крынки

Видео того, как дрон понес в Крынки куличи, выложили у себя на странице известные фотографы Либеровы.

Воины 220 батальона 126 бригады отправляют благодаря FPV-дронам праздничные куличи своим побратимам в Крынки (левый берег Херсонщины). Это единственный способ им там почувствовать что-то хоть отдаленно похожее на праздник. Пожалуйста, цените свою возможность встречать праздники дома, в кругу близких людей. Цените это и будьте благодарны,

– говорится в сообщении.

Либеровы отметили: продолжается их большой сбор на тысячу FPV-дронов. Железные птички на некоторых участках фронта являются не только оружием – они выполняют и логистические задачи. Каждая гривна бережет жизни наших героев, ссылку на сбор можно увидеть в сториз фотографов.

Бойцы дроном отправили на Пасху куличи в Крынки: смотрите видео

В ролике показано, как два больших кулича очень хорошо заматывают скотчем и цепляют к дрону. Он быстро взлетает с праздничной ношей. Далее связываются с воинами в Крынках, чтобы объяснить им, что именно несет беспилотник.

Прием. В этой посылке куличи. Христос воскрес, мужчины,

– говорит боец по рации.

В ответ с ним здороваются традиционным "Воистину воскрес" и благодарят.

Кроме куличей, отправили и сюрприз для оккупантов. В ролике даритель держит кулич в одной руке, а в другой – гранату.

"Это для наших ребят, а это – если им кто-то помешает праздновать", – смеется он.

От записи чувствуешь замешательство. Доставки дронами на фронте стали уже привычными, поэтому неудивительно, что куличи тоже полетели солдатам. Это щемящий момент и в то же время это довольно больно. Недавно Либеровы показали, какой вид сейчас имеют Крынки. Село уничтожено, но там бьются ВСУ.



Помним, какой ценой можем праздновать! И не забываем о донатах на Силы обороны, это очень важно.