За інформацією начальника Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Дмитра Плетенчука, російські війська безрезультатно намагалися взяти під контроль острів Нестрига та Кринки. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Фронт: яка ситуація на Півдні України

Плетенчук наголосив на стратегічному значенні острова Нестрига, що взяли під контроль українські захисники. Він є важливою точкою для контролю над річкою Дніпро, що допомагає забезпечувати перевагу на воді в цьому районі.

Що стосується Нестриги, то вчора (3 травня – 24 Канал), було дві спроби штурмів. Цей острів за своєю площею більший, ніж такі два найближчі населені пункти: Кизомис і Велетенське,

– сказав Плетенчук.

Для українських захисників було дуже важливо зайняти острів Нестрига, і тепер для того, аби підібратися до наших населених пунктів, ворог має подолати відкриту площу – тобто річку. Це робить його уразливим.

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Загалом на південному фронті ситуація залишається стабільною, немає ознак формування наступальних угрупувань з боку російських окупантів. За словами Плетенчука, немає і різких змін у стані та положенні кількості сил противника.

Минула доба була досить напруженою. Що стосується лише Кринок, там було 7 штурмів, всі вони були відбиті та ворог був вимушений відійти з втратами, успіху не мав,

– додав речник Сил оборони Півдня.

За даними командування ЗСУ, на Півдні протягом доби було виконано понад 700 вогневих завдань, що призвело до ураження понад 600 цілей, зокрема ворожих укріплень та позицій.

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Втрати ворога на лише південному напрямку за добу становлять близько 150 осіб, з яких половина – безповоротні. Це свідчить про високу ефективність вогневого ураження та оборонної тактики Збройних Сил України.