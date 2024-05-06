Син Тягнибока зазнав поранення на фронті

Український політик написав, у якому стані перебуває син та де його лікують. Варто зауважити, що на фронті воює також син популярного телеведучого Ігоря Пелиха Іван.

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Що відомо про стан сина Олега Тягнибока

Гордій каже, що тепер святкуватиме День народження двічі – день за днем, 3 і 4 травня. Святом це, звісно, не назвеш… Але дякувати Богу, що так. Вберіг напередодні Великодня,

– зазначив екснардеп.

Він розповів, що Гордія евакуювали з Бахмутського напрямку через Слов'янськ на Дніпро.

"Зараз після другої операції – стан середньої важкості. Прогноз – позитивний", – пояснив Тягнибок.

Політик також опублікував фото з сином, зроблене в лікарні.



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