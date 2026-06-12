Об этом рассказали в Национальной гвардии Украины.

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Как Николай и его побратимы держали оборону, несмотря ни на что?

Николай Колосовский служит уже не первый год. Он участвовал еще в АТО, а с началом полномасштабного вторжения снова вернулся на фронт

За это время военный побывал во многих командировках, но тяжелее всего было осенью 2025 года.

Вместе с побратимами Николай занял позицию возле терриконов на Покровском направлении, где маленький блиндаж стал домом на долгие месяцы.

«В первые недели нацгвардейцы взяли в плен двух россиян. Позиция Николая была одной из крайних. Они первыми встречали вражеские группы и отдельных штурмовиков, которые пытались проникнуть вглубь подконтрольной Силам обороны территории. В перерывах между боями ребята обслуживали оружие, обследовали территорию и пополняли боекомплект трофейными патронами», – рассказали в НГУ.

Условия были крайне тяжелыми. Воду приходилось добывать, рискуя жизнью. Продукты доставляли дронами, но нечасто.

Бывало и так, что россияне активно сбивали БПЛА, поэтому приходилось выживать благодаря найденным консервам и оставленным вещам на заброшенных позициях.

Хуже всего было без воды. В тумане бегали к луже возле террикона и набирали ее. Так и жили. В одном из заброшенных блиндажей мы нашли полсотни банок консервированной фасоли. Вот ею и питались. Сейчас на фасоль трудно смотреть,

– вспоминает нацгвардеец.

Несмотря на все испытания, воинов объединяло крепкое боевое братство. Все это время за них молились родные.

Особенно придало сил Николаю аудиосообщение от жены, которое по радиостанции передали ему побратимы – у него родился ребенок.

Но краткая радость быстро сменилась будничностью войны.

2 января позицию нацгвардейцев атаковала российская штурмовая группа, подойдя почти вплотную. Завязался ожесточенный бой.

Трое бойцов более 2 часов сдерживали врага.

Во время боя тяжелое сквозное ранение получил Тарас по кличке «Бандера», еще один, Виктор по кличке «Старый», был ранен в голову.

Николе пришлось поочередно отражать атаки и оказывать медицинскую помощь товарищам. В один из моментов враг бросил гранату прямо ему под ноги.

Я не знаю, как сориентировался. Оттолкнул ее и прыгнул глубже в блиндаж. Она взорвалась через секунду и задела одного из россиян,

– рассказал военный.

Тот штурм удалось отбить. Но оставаться на позиции больше нельзя было. Хотя враг с ранениями отступил, но оставалось очень мало времени до того, чтобы он стер позицию артиллерией.

После отражения штурма Николай и Виктор эвакуировали Тараса. Хотя время играло против нацгвардейцев, в приоритете была одна цель – провести эвакуацию побратима.

Николай сказал раненому товарищу: «Мы вместе зашли – вместе и выйдем».

В тяжелых зимних условиях гвардейцы изготовили самодельные носилки и импровизированные сани и несли раненого километры – через посадки, поля, заминированную местность. Также была постоянная опасность дронов.

Чтобы ампулы с лекарствами для Тараса не замерзли на морозе,, Николай согревал их собственным телом под одеждой. Несколько раз группа попадала под минометный обстрел.

Во время одного из выходов бойцов обнаружил российский дрон и передал координаты. Тогда осколочные ранения получил уже сам Николай и еще один побратим. Однако нацгвардейцы шли дальше.

Лишь в конце января группе удалось добраться до своих. В одном из сел гвардейцы встретили бойцов другого спецподразделения, а впоследствии на помощь подошли побратимы-десантники, которые вывезли измученных воинов в стабилизационный пункт.

Самой большой наградой для меня стала тогда встреча побратима с его мамой. Она очень обрадовалась, что ее сына спасли, и он выжил,

– рассказал нацгвардеец.

Он продолжает службу и воспитывает троих детей.

К слову, нацгвардейцы 2-й Галицкой бригады были среди призеров Unbroken Games. Защитники завоевали на соревнованиях 5 призовых мест.