Военный аналитик Ян Матвеев в эфире 24 Канала обратил внимание на странную реакцию России после удара Storm Shadow. По его словам, подозрительно выглядит не только поведение кремлевской пропаганды, но и то, как в момент атаки сработала российская ПВО.

В Кремле быстро перевели удар по Брянску на тему НАТО

После удара по заводу в Брянске российская пропаганда почти сразу начала продвигать версию о якобы прямом участии Запада. В частности, в Москве заявили, что запуск Storm Shadow был невозможен без помощи Великобритании. Матвеев считает, что такая реакция больше похожа на громкую информационную кампанию, чем на реальное объяснение того, что произошло.

Я думаю, это скорее просто громкое заявление. Не впервые они такое говорят,

– отметил Матвеев.

По его словам, эти ракеты давно адаптированы под украинские самолеты, которые изначально не были для них предназначены. Речь идет прежде всего о Су-24, с которых украинские военные применяют Storm Shadow уже длительное время. В то же время помощь партнеров может касаться не самого пуска, а спутниковых данных о российской ПВО, которые влияют на эффективность дальних ударов.

Я далек от мысли, что там должен сидеть какой-то британский офицер, который убивает координаты и еще что-то делает. Честно говоря, это звучит странно,

– подчеркнул он.

Поэтому, по мнению аналитика, Кремль сейчас скорее пытается вынести ответственность наружу, чем объяснить, почему удар по такому важному объекту оказался успешным.

Вниманию! Атака пришлась на момент пересменки, когда на предприятии одновременно могли находиться работники двух смен. Поэтому последствия удара связывают не только с потерей оборудования, но и с возможными потерями среди специалистов.

Над Брянском ПВО, похоже, просто не сработала

После заявлений о "британском следе" в этой атаке возник другой вопрос, который для России выглядит значительно неудобнее. Речь идет о работе противовоздушной обороны над самим Брянском в момент удара. Матвеев обратил внимание, что на многочисленных видео с места атаки не видно никаких признаков нормальной реакции защиты.

На этих кадрах не слышно ни одной сирены, то есть никакого оповещения для гражданских не было. И, во-вторых, не видно никакой работы ПВО,

– заметил Матвеев.

Люди сняли атаку почти от начала до попаданий, но на записях не видно ни пусков зенитных ракет, ни взрывов в небе. Теоретически даже "Панцирь-С1" мог бы пытаться работать по таким целям, хотя и не слишком эффективно. В то же время складывается впечатление, что российская ПВО просто не начала действовать вовремя.

Это большая загадка, почему ПВО не работало. Возможно, была какая-то проблема прежде всего с разведкой, то есть ракеты вовремя не отследили и не смогли зафиксировать запуск,

– подчеркнул он.

Матвеев также отметил, что очевидцы видели в небе истребитель, и, возможно, россияне рассчитывали именно на него. Но такой подход выглядит странно, потому что ракеты, как он подчеркнул, в конце концов пролетели фактически беспрепятственно.

Интересно! После удара по заводу в Брянске сообщали, что крылатые ракеты попали в производственные помещения, а маршрут полета прокладывали так, чтобы обойти российскую ПВО. Также отмечали, что для такого производства критическими были стерильность, микроклимат и специальное оборудование, поэтому восстановление могло затянуться.

Что известно об ударе по "Кремний Эл"?