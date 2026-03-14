Військовий аналітик Ян Матвєєв в ефірі 24 Каналу звернув увагу на дивну реакцію Росії після удару Storm Shadow. За його словами, підозріло виглядає не тільки поведінка кремлівської пропаганди, а й те, як у момент атаки спрацювала російська ППО.

Дивіться також 100% результат: ППО збила всі крилаті ракети, які запустила Росія по Україні

У Кремлі швидко перевели удар по Брянську на тему НАТО

Після удару по заводу в Брянську російська пропаганда майже одразу почала просувати версію про нібито пряму участь Заходу. Зокрема, у Москві заявили, що запуск Storm Shadow був неможливий без допомоги Великої Британії. Матвєєв вважає, що така реакція більше схожа на гучну інформаційну кампанію, ніж на реальне пояснення того, що сталося.

Я думаю, це радше просто гучна заява. Не вперше вони таке кажуть,

– зауважив Матвєєв.

За його словами, ці ракети давно адаптовані під українські літаки, які спочатку не були для них призначені. Йдеться насамперед про Су-24, з яких українські військові застосовують Storm Shadow вже тривалий час. Водночас допомога партнерів може стосуватися не самого пуску, а супутникових даних про російську ППО, які впливають на ефективність далеких ударів.

Я далекий від думки, що там має сидіти якийсь британський офіцер, який вбиває координати і ще щось робить. Чесно кажучи, це звучить дивно,

– наголосив він.

Тому, на думку аналітика, Кремль зараз радше намагається винести відповідальність назовні, ніж пояснити, чому удар по такому важливому об'єкту виявився успішним.

До уваги! Атака припала на момент перезмінки, коли на підприємстві одночасно могли перебувати працівники двох змін. Через це наслідки удару пов'язують не лише з втратою обладнання, а й з можливими втратами серед фахівців.

Над Брянськом ППО, схоже, просто не спрацювала

Після заяв про "британський слід" у цій атаці виникло інше питання, яке для Росії виглядає значно незручнішим. Йдеться про роботу протиповітряної оборони над самим Брянськом у момент удару. Матвєєв звернув увагу, що на численних відео з місця атаки не видно жодних ознак нормальної реакції захисту.

На цих кадрах не чути жодної сирени, тобто ніякого оповіщення для цивільних не було. І, по-друге, не видно жодної роботи ППО,

– зауважив Матвєєв.

Люди зняли атаку майже від початку до влучань, але на записах не видно ані пусків зенітних ракет, ані вибухів у небі. Теоретично навіть "Панцир-С1" міг би намагатися працювати по таких цілях, хоча й не надто ефективно. Водночас складається враження, що російська ППО просто не почала діяти вчасно.

Це велика загадка, чому ППО не працювало. Можливо, була якась проблема передусім із розвідкою, тобто ракети вчасно не відстежили і не змогли зафіксувати запуск,

– наголосив він.

Матвєєв також зазначив, що очевидці бачили в небі винищувач, і, можливо, росіяни розраховували саме на нього. Але такий підхід виглядає дивно, бо ракети, як він підкреслив, зрештою пролетіли фактично безперешкодно.

Цікаво! Після удару по заводу в Брянську повідомляли, що крилаті ракети влучили у виробничі приміщення, а маршрут польоту прокладали так, щоб обійти російську ППО. Також зазначали, що для такого виробництва критичними були стерильність, мікроклімат і спеціальне обладнання, тому відновлення могло затягнутися.

Що відомо про удар по "Кремній Ел"?