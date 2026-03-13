Главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире 24 Канала объяснил, что удар пришелся именно на момент пересменки, когда на производстве было больше людей, чем обычно. Он также рассказал, почему для России проблемой является не только потеря оборудования, но и дефицит специалистов, способных работать на таком заводе.

Удар по "Кремний Эл" пришелся на пересменку

Отдельной проблемой для России после удара по заводу "Кремний Эл" в Брянске могла стать не только потеря оборудования, но и удар по людям, которые работали на этом производстве.

Напомним! 10 марта украинские силы нанесли удар ракетами Storm Shadow по заводу "Кремний Эл" в Брянске, и предприятие получило серьезные повреждения. В Минобороны Украины сообщали, что завод был ключевым для производства микросхем для современного вооружения, а Storm Shadow предназначены для поражения хорошо укрепленных стационарных целей.

Атака пришлась на момент пересменки, когда в цехах одновременно находились работники обеих смен. Речь идет о специалистах, которые собирали комплектующие для российских ракет.

Удар пришелся на пересменку, то есть когда одна смена заменяет другую. Те лица, которые собирают комплектующие, которые используются в ракетах, которые бьют по украинским жилым домам, были там в удвоенном количестве,

– объяснил Катков.

Это делает последствия удара для России еще более ощутимыми, потому что такое производство держится не только на станках, но и на узких специалистах. Перенести его в другой регион и быстро запустить снова будет сложно, поскольку проблема упирается и в кадры, и в техническую перенастройку.

По словам эксперта, россияне ранее рассматривали идею переноса площадки дальше от украинской границы, но столкнулись сразу с несколькими барьерами.

После перемещения оборудование должно быть перенастроено. Для этого необходимо пригласить иностранных специалистов, то есть европейцев. Это уже невозможно,

– подчеркнул он.

Дополнительно усложняет ситуацию то, что даже внутри России найти людей для переезда на новую площадку непросто. Поэтому восстановление такого предприятия выглядит не как вопрос нескольких месяцев, а как значительно более долгий процесс, в котором придется заново решать и кадровую, и производственную проблему.

Даже в РФ никто не хочет переезжать из географического смысла европейской части России куда-то там за Урал. Развертывание нового предприятия где-то там за Уралом – это о нескольких годах,

– отметил Катков.

К слову: удар по "Кремний Эл" существенно ударил по производству чипов для российских ракет на фоне дефицита ракет Patriot в Украине. В этом контексте поражение российских ракетных производств называли проактивным способом ослабления возможностей России наносить новые удары.

