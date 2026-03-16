Не в останню чергу – це заслуга операторів дронів. Так, за словами, Володимира Зеленського, Росія почала втрачати 30 – 35 тисяч солдатів щомісяця передусім завдяки українській тактиці з використання дронів.
Дивіться також Виробництво зупинено на пів року: у Генштабі розповіли про пошкодження "Кремнія Ел"
Скільки окупантів ліквідовано на 16 березня 2026 рік?
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 1 279 930 (+760) осіб;
- танків – 11 781 (+0);
- бойових броньованих машин – 24 215 (+2);
- артилерійських систем – 38 457 (+19);
- РСЗВ – 1 687 (+1);
- засоби ППО – 1 333 (+1);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 349 (+0);
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 181 153 (+1 883);
- крилаті ракети – 4 468 (+0);
- кораблі / катери – 33 (+1) (підтверджено результат попередніх уражень);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 83 624 (+111);
- спеціальна техніка – 4 091 (+2).
Втрати Росії у війні на 16 березня / Фото Генштаб
Що відомо про останні втрати росіян у війні?
15 березня Сили оборони України вдарили по російських об'єктах у Криму, пошкодивши радіолокаційні станції 59Н6-Е та 73Е6. Також було уражено пускову установку ЗРК С-400 "Тріумф" поблизу Дальнього.
ЗСУ вразили склади зберігання БпЛА та матеріально-технічного забезпечення на окупованих територіях Запорізької області. 14 березня також були завдані удари по скупченню російських військ у Харківській, Донецькій та Херсонській областях.
Сили оборони України атакували Афіпський НПЗ та інфраструктуру порту Кавказ, спричинивши пожежу та пошкодження. Ці об'єкти важливі для логістики російської армії.
Українські захисники уразили військовий аеродром Майкоп в Адигеї, уразивши об'єкти інфраструктури летовища.